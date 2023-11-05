به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، در دومین مکاتبه رسمی از ابتدای جنگ غزه با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، تخریب و نابودی عامدانه زیرساخت‌های شهری و اداری، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی را چشم اندازی وحشتناک برای جامعه بین المللی در قرن اخیر برشمرد که با تهاجم زمینی رژیم صهیونیستی و بی عملی جامعه جهانی برای توقف آن، زمینه ساز وقوع یک نسل کشی خواهد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نامه تأکید کرد که جامعه بین‌المللی باید برای جلوگیری از وقوع فاجعه و نکبت دیگری بسیج شود.

امیرعبداللهیان، اقدامات رژیم صهیونیستی در جریان حملات اخیر به نوار غزه را به عنوان «جنایت جنگی» توصیف کرد و با ذکر اینکه رژیم تاکنون متجاوز از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده یا موضوع آن بوده است، توجه دبیرکل سازمان ملل متحد را به برخی از موارد بارز نقض فاحش اصول و قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه بین المللی طی ۷۵ سال اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطین جلب کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان از آنتونیو گوترش خواست تا ضمن محکومیت اقدامات ناقض حقوق بین الملل رژیم صهیونیستی، تدابیر لازم برای خاتمه فوری و بدون قید و شرط تجاوز، رفع محاصره غزه و دسترسی آزاد مردم به کمک‌های بشردوستانه بین المللی را اتخاذ نماید.