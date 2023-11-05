تقدیر از بیانیه وزارت خارجه آفریقای جنوبی در حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه با ارسال نامه‌ای به گریس نالدی ماندیسا پاندور، وزیر روابط و همکاری‌های بین المللی جمهوری آفریقای جنوبی، از اقدام شایسته دولت آفریقای جنوبی در صدور بیانیه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تشکر و قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نامه، با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و روند کشتار غیرنظامیان و مردم بی دفاع فلسطین، پیشنهادات ارزشمند درج شده در بیانیه وزارت روابط و همکاری‌های بین المللی آفریقای جنوبی از جمله در زمینه آغاز رسیدگی فوری دیوان کیفری بین المللی به مسأله قتل عامدانه کودکان در غزه و ایده شکل گیری یک نیروی حفاظت سریع جهت حمایت از جمعیت غیرنظامی در برابر بمباران رژیم اشغالگر، را مورد تقدیر دانست و شایسته الگوگیری و توجه بیش‌تر از سوی دیگر کشورهای مستقل توصیف کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان هم چنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تداوم رایزنی‌ها و تشریک مساعی در این زمینه با جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد.