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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۹

با ارسال نامه‌ای توسط امیرعبداللهیان انجام شد؛

تقدیر از بیانیه وزارت خارجه آفریقای جنوبی در حمایت از فلسطین

تقدیر از بیانیه وزارت خارجه آفریقای جنوبی در حمایت از فلسطین

وزیر امور خارجه با ارسال نامه‌ای به وزیر روابط و همکاری‌های بین المللی آفریقای جنوبی، از اقدام شایسته دولت آفریقای جنوبی در صدور بیانیه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه با ارسال نامه‌ای به گریس نالدی ماندیسا پاندور، وزیر روابط و همکاری‌های بین المللی جمهوری آفریقای جنوبی، از اقدام شایسته دولت آفریقای جنوبی در صدور بیانیه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تشکر و قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نامه، با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و روند کشتار غیرنظامیان و مردم بی دفاع فلسطین، پیشنهادات ارزشمند درج شده در بیانیه وزارت روابط و همکاری‌های بین المللی آفریقای جنوبی از جمله در زمینه آغاز رسیدگی فوری دیوان کیفری بین المللی به مسأله قتل عامدانه کودکان در غزه و ایده شکل گیری یک نیروی حفاظت سریع جهت حمایت از جمعیت غیرنظامی در برابر بمباران رژیم اشغالگر، را مورد تقدیر دانست و شایسته الگوگیری و توجه بیش‌تر از سوی دیگر کشورهای مستقل توصیف کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان هم چنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تداوم رایزنی‌ها و تشریک مساعی در این زمینه با جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد.

کد مطلب 5931363

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