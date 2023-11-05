امیرعبداللهیان خواستارمداخله گروه بریکس برای توقف جنایات درغزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، طی نامه‌های جداگانه به وزرای امور خارجه پنج کشور عضو بریکس (برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی)، ضمن ابراز نگرانی و تأثر عمیق نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی، خواستار مداخله فعال، سازنده و مسئولانه کشورهای عضو این مجموعه در راستای توقف حملات در نوار غزه، توقف جنایت علیه بشریت و پاسخگو کردن متجاوزان اشغالگر شد.

در این نامه تأکید شده است که غصب اراضی ساکنان اصلی سرزمین فلسطین، کشتارهای دسته‌جمعی، تخریب خانه‌ها و مزارع مردم، حمله به مراکز درمانی، دستگیری و شکنجه مردان و زنان و حتّی کودکان، تحقیر و توهین به کرامت ملت فلسطین، تنها بخشی از جنایات و اعمال خلافی است که رژیم اشغالگر در حق مردم مظلوم فلسطین مرتکب شده است.

امیرعبداللهیان با مهم توصیف کردن نقش مجموعه بریکس در کنار سایر ائتلاف‌ها و ساختارهای مهم پساغربی، همچون سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اوراسیا، سیکا، آسه‌آن و …، خواستار آن شد تا این سازمان‌ها اوضاع وخیم غزه را با هدف جبران برخی از مهم‌ترین اشکالات نظم فعلی، در دستور کار فوری خود قرار دهند تا زمینه عدالت‌خواهی مظلومان در برابر سلطه‌جویان، مسؤولیت بین‌المللی در قبال جنایات انسانی و تحقق یک نظم جهانی عادلانه و مطلوب را بیش از پیش فراهم سازند.