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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۵۸

با حضور فرماندار سنندج انجام شد؛

استاندار کردستان با جانباز حریم امنیت در سنندج دیدار کرد

استاندار کردستان با جانباز حریم امنیت در سنندج دیدار کرد

سنندج_استاندار کردستان با، «سید صباح صمدی» جانباز ۷۰ درصد حریم امنیت در سنندج دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا یکشنبه شب با «سید صباح صمدی» جانباز ۷۰ درصد سنندجی و خانواده این جانباز حریم امنیت دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار کردستان در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تکریم جانبازان حریم امنیت، اظهار داشت: امنیت، آسایش، عزت و افتخار ایران اسلامی حاصل رشادت رزمندگان و ایثارگران است.

زارعی کوشا، تکریم جانبازان و پیگیری خواسته و مطالبات خانواده آنان را وظیفه خطیر خود و مسئولان دانست و گفت: منزلت جانبازان بسیار والاست.

وی آسایش و اقتدار کشور را مرهون حماسه‌آفرینی‌های شهدا، جانبازان و رزمندگان اسلام برشمرد و این سرافرازان را اسوه صلابت، اخلاص و از خودگذشتگی توصیف کرد.

بر اساس این گزارش «سیدصباح صمدی» در هشتم تیرماه سال ۱۳۹۵ در ارتفاعات سروآباد، در درگیری نیروهای سپاه کردستان با یک گروهک ضد انقلاب به درجه جانبازی نایل گشت، وی دارای دو فرزند دختر است.

کد مطلب 5931378

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