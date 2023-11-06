  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۴

در جریان بررسی برنامه هفتم صورت گرفت؛

هدف‌گذاری خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی کشاورزی

هدف‌گذاری خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی تا پایان برنامه هفتم توسعه را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۳۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۷) سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

هدف‌گذاری ۹۰ درصدی خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی

بر اساس جز ۴ بند «ت» ماده ۳۳ لایحه برنامه، برای تولید محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام نماید. آب صرفه جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع می‌باشد.

درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود

همچنین بر اساس تبصره ۲ بند (ت) ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تصویب رسید، تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره مند می‌شوند.

کد مطلب 5931571
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها