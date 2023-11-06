به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۳۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاستهای کلی برنامه هفتم و تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۷) سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
بر اساس جز ۴ بند «ت» ماده ۳۳ لایحه برنامه، برای تولید محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به پرداخت هزینههای اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانههای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام نماید. آب صرفه جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع میباشد.
درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ میشود.
تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه میشود
همچنین بر اساس تبصره ۲ بند (ت) ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تصویب رسید، تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای در شهرکهای کشاورزی، نهالستانها و ایستگاههای تولید بذر و نهال و پارکهای جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه میگردد و مجتمعها و شهرکهای کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره مند میشوند.
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