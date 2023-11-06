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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۱

با مصوبه مجلس؛

شهرداری‌ها مکلف به ایجاد بازارچه‌های هفتگی شدند

شهرداری‌ها مکلف به ایجاد بازارچه‌های هفتگی شدند

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای شهرداری‌ها را مکلف به ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۱ بند چ ماده ۳۳ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، به منظور اختصاص کمک‌های فنی- اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‌ها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.

کد مطلب 5931608
زهرا علیدادی

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