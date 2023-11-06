تهیه ۱۵۰۰ تن کود شیمیایی کشاورزی در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل علوی اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده از شروع کشت محصولات پاییزه از دهه دوم شهریور تاکنون یک هزار و ۴۹۷ تن انواع کود شیمیایی توسط کارگزاری‌های این شهرستان خریداری شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با بیان اینکه این میزان کود از ۲۱ شهریور امسال تا ۲۰ آبان ماه خریداری شد، تصریح کرد: ۹۹۵ تن کود اوره، ۳۳۷ تن کود فسفاته و میزان ۱۶۵ تن کود پتاسه توزیع شد.

این مسئول با اشاره به اینکه کودهای شیمیایی خریداری شده توسط کارگزاری‌ها با صدور حواله الکترونیک کارشناسان در مراکز هشتگانه جهاد کشاورزی شهرستان و بنا به درخواست کشاورزان مراجعه کننده به مراکز توزیع می‌شود، یادآور شد: شهرستان ساری دارای ۴۳ کارگزار فعال توزیع کننده کودهای شیمیایی شهرستان ساری است.

علوی گفت: سامانه پایش کودی به سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی وزارت کشور متصل است و هر کشاورز باید برای دریافت کود شیمیایی درخواست خود را در سامانه پایش کودی ارسال می‌کند.