واکنش رئیس هیات فوتبال استان تهران به درگیری شدید بازیکنان دو تیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال یاران راد بوی و وحدت ایران زمین در چارچوب رقابت‌های لیگ جوانان شهرری استان تهران روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه به مصاف هم رفتند. پس پایان این بازی ویدئویی در فضای مجازی مبنی بر درگیری شدید و قمه کشی در لیگ برتر جوانان شهر ری منتشر شد. درگیری که با دخالت عوامل دو تیم تمام شد اما پیامدهای منفی را در فضای مجازی داشت.

در همین راستا میرشاد ماجدی رئیس هیأت فوتبال استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص این اتفاق اظهار داشت: چنین اتفاق‌هایی در فوتبال زیبنده و مورد تأیید هیچکس نیست. پس از این درگیری، با حکم کمیته انضباطی هیأت فوتبال شهرری دو تیم تا اطلاع ثانوی تعلیق شدند.

وی افزود: ماجرای این درگیری از این قرار است که دو تیم یاران رادبوی و وحدت ایران زمین از هفته چهارم لیگ جوانان شهرری با یکدیگر بازی داشتند که در جریان بازی دو بازیکن با یکدیگر درگیری لفظی پیدا می‌کنند. در این درگیری لفظی یکی از بازیکنان از الفاظ رکیکی استفاده کرد که همین موضوع باعث شد تا درگیری شدیدی بین دو بازیکن رخ دهد. بعد از آن عوامل دو تیم وارد زمین شدند و این قائله پایان یافت.

ماجدی تصریح کرد: اتفاقات آنطور که رسانه‌ها به آن پرداختند نبوده و اصلاً در این درگیری از سلاح سرد استفاده نشده است. رسانه‌ها در فضای مجازی این موضوع را بزرگ نمایی کردند اما تخلفی که صورت گرفته کتمان کردنی نیست و کمیته انضباطی شهرستان ری در حال بررسی اتفاقات است تا تصمیم نهایی را اعلام و برای ما ارسال کند.

ماجدی در پاسخ به این سوال که موضع هیأت فوتبال تهران در این خصوص چه بوده است عنوان کرد: در رابطه به این موضوع با رئیس هیأت فوتبال شهرری که صحبت کرده‌ام و به او گفتم بدون توجه به فشارهای بیرونی بر محور عدالت با تمام کسانی که در این اتفاق دخالت داشتند، برخورد قانونی شود. این دو تیم تا اطلاع ثانوی محروم هستند تا تکلیف آنها مشخص شود.