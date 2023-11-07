عرفان امینی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص راهاندازی پویش «به نام شهید»، اظهار داشت: هدف از این کار تکریم خانوادههای شهدا، زنده نگهداشتن یاد شهدا و الگوسازی حرکت مدیریت شهری اصفهان برای دیگر کلانشهرها است، این کار را از مرداد ماه سال گذشته در ۳۰ محله شهر اصفهان بهصورت آزمایشی آغاز کردیم، فرآیند انجام کار هم طبق برنامهریزی پیش رفت و بعد از آن در کل معابر شهر اصفهان به صورت گسترده انجام شد.
وی افزود: در شهرستان اصفهان ۵۹۹۴ معبر به نام شهدا داریم که از این تعداد ۳۸۰۵ توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان راستیآزمایی انجام و تابلو با نام و عکس شهید نصب شد اما ۲۱۸۹ معبر باقیمانده است که نیاز به کمک و همراهی مردم در اصفهان دارد.
رئیس اداره هماهنگی ارتباطات شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این فرآیند بعد از تأیید و راستیآزمایی عکس شهید و مطابقت با نام شهید توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، مراتب به اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان اعلام و توسط اداره به مدیران مناطق ابلاغ میشود تا فرایند نصب تابلو تکمیل و انجام شود.
امینی در خصوص روند برنامهریزی برای مزین کردن معابر با نام شهدا عنوان کرد: برای این برنامه ۱۴۲ روز کاری زمان اختصاص داده شده است که ۵۰۰ نفر ساعت توسط کارشناسان بنیاد شهید و ۵۰۰ نفر ساعت هم توسط کارشناسان اداره هماهنگی ارتباطات شهرداری اصفهان بوده است، در واقع هدف از این پویش این بود که ۲۱۸۹ شهید که به خاطر مشابهت فامیلی نتوانستیم عکسشان را روی تابلوی کوچه نصب کنیم با مشارکت مردم محل و منطقه شناسایی و از مردم درخواست داریم چنانچه عکس، وصیتنامه یا زندگینامهای از شهید دارند به سایت name.isfahan.ir مراجعه و اطلاعات را آنجا بارگذاری کنند، عکس توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان راستیآزمایی و چنانچه قرار باشد که نامگذاری انجام شود در شورای نامگذاری، کمیسیون فرهنگی و جلسه علنی شورا و هیأت نظارت فرمانداری بررسی و نهایتاً ابلاغ میشود.
وی در خصوص استقبال شهرستانها از این اقدام اضافه کرد: شهرستان نجفآباد بسیار استقبال خوبی نشان داده است اما منتظر هستیم که کار کمی بیشتر پیش برود و مشکلات احتمالی و خطاهای پیشرو هم مشخص شود سپس به جمعبندی نهایی برسیم و شهرستانها را برای انجام این کار بهتر راهنمایی کنیم.
رئیس اداره هماهنگی ارتباطات شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه استفاده از QR کد گام بعدی پروژه است، مطرح کرد: گام بعدی این پروژه، تعریف QR کد روی تابلوها یا سر کوچهها یا روی تابلوهایی که به صورت لاله است، خواهد بود تا به یک شکل منسجم در خصوص اطلاعات مربوط به هر شهید دسترسی پیدا کنیم.
امینی یادآور شد: تلاش ما این است که از اواسط آبانماه سالجاری پویش آغاز و رونمایی از پوستر هم انجام شود، امیدواریم که تا پایان آبانماه به اطلاعات خوبی از سمت مردم دسترسی پیدا کنیم البته به این موضوع هم فکر کردهایم که اگر خدای ناکرده اطلاعات کافی از سمت مردم دریافت نکردیم در فاز بعدی با تحقیقات و بازدید میدانی کار را پیش ببریم.
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