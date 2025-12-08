رحمان نیا: هشدار زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح نارنجی به‌دلیل ورود سامانه بارشی قوی به استان خبر داد و گفت: سامانه بارشی از امروز وارد استان شده و فعالیت خود را از مناطق غربی آغاز کرده است که انتظار می‌رود به‌تدریج تمامی نقاط استان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه نوع بارش در اغلب مناطق به صورت باران و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به شکل برف و کولاک خواهد بود، افزود: فعالیت این سامانه به‌صورت متناوب تا روز چهارشنبه ادامه دارد. روز سه‌شنبه از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود اما روز چهارشنبه بارش‌ها مجدداً شدت خواهد گرفت.

رحمان‌نیا با توصیه به شهروندان برای پرهیز از سفرهای غیرضروری به مناطق و محورهای کوهستانی، تأکید کرد: هم‌استانی‌ها در صورت ضرورت سفر، حتماً تجهیزات ایمنی و زمستانی را همراه داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به نوسانات دمایی پیش‌ِرو گفت: طی روزهای آینده دمای هوا در بیشتر مناطق استان به‌تدریج کاهش خواهد یافت و به‌ویژه با خروج سامانه بارشی در پایان هفته، حداقل دما در نقاط مختلف استان کاهش محسوسی پیدا کرده و هوای سرد در منطقه حاکم می‌شود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۰ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۶ درجه افزایش نشان می‌دهد.