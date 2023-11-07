پیگیری اجرای تفاهم نامه قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پیگیری و تسریع در اجرای تفاهم نامه استانداری کرمانشاه و قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی (ع) صبح سه شنبه با حضور استاندار کرمانشاه و دبیر این قرارگاه برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر صحرایی استاندار کرمانشاه، سردار جمال الدین آبرومند دبیر فرماندهی قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی (ع)، فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، جانشین فرماندهی سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، معاون عمرانی استاندار و جمعی از مدیران استان برگزار شد.

تاکنون بخش‌هایی از تفاهم‌نامه استانداری کرمانشاه و قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی (ع) اجرایی شده اما مسئولان استان بنا دارند که سرعت بیشتری به اجرای سایر موارد بدهند

این تفاهم نامه که تیرماه امسال امضا شده، شامل محورهای مختلفی است از جمله ساخت و تحویل تا سقف ۶۰ هزار واحد مسکن برای اقشار نیازمند استان، آبرسانی ۵١١ روستای در معرض تنش آب، ساخت ١۰۰ زمین چمن مصنوعی در مناطق کم برخوردار، ساخت ۳١ خانه بهداشت و ۹ پایگاه فوریت‌های پزشکی، ساخت ۶ هزار واحد در بافت فرسوده، بازسازی هزار و ۵٠٠ کیلومتر راه روستایی، احیای ۳۰۰ رشته قنات و احداث ۵۰ کیلومتر کانال آب، تکمیل فاز سوم تصفیه‌خانه فاضلاب کرمانشاه، ساخت ۲۵۰ کیلومتر راه روستایی و بهبود زیرساخت‌های ۹ محله حاشیه نشین است.