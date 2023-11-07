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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۸

یورش اشغالگران به کرانه باختری و تخریب اردوگاه طولکرم

یورش اشغالگران به کرانه باختری و تخریب اردوگاه طولکرم

اشغالگران صهیونیست همزمان با تشدید حملات علیه نوار غزه تعداد یورش‌ها و حملات خود به مناطق مختلف کرانه باختری را نیز افزایش داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در جریان یورش نظامیان صهیونیست به منطقه سعیر واقع در شمال الخلیل در کرانه باختری یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسید.

رسانه‌های فلسطینی نیز از بازداشت گسترده فلسطینی‌ها در منطقه سموعه واقع در جنوب الخلیل توسط اشغالگران اسرائیلی خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین یک منطقه در داخل اردوگاه طولکرم را با شلیک موشک هدف قرار دادند.

سرایا القدس اعلام کرد که نیروهای فلسطینی وابسته به گردان طولکرم به صورت گسترده با نظامیان اشغالگر که به این منطقه یورش برده بودند درگیر شده و تعدادی از آنها را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده‌اند.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به اردوگاه طولکرم خیابان‌ها و زیرساخت‌های این اردوگاه را تخریب کردند.

کد مطلب 5932490

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