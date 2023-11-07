به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه نیویورک‌تایمز آمریکا در گزارشی مدعی شد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور در سفر به اراضی اشغالی و دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به منظور کاهش قربانیان غیرنظامی در نوار غزه خواسته است تا اسرائیلی‌ها از بمب‌های کوچک‌تر استفاده کنند!

بلینکن در دیدار آخر هفته با سران کشورهای عربی و همچنین محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، مدعی شد که در گفت‌وگو با نتانیاهو، درباره «اقدامات ملموس» جهت کاهش قربانیان غیرنظامی در غزه، شفاف‌سازی کرده است، هرچند به طور مشخص از این اقدامات صحبتی نکرد!

یکی از مقامات آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به نیویورک‌تایمز گفته است که این اقدامات نه‌تنها شامل استفاده از بمب‌های کوچک‌تر می‌شود، بلکه جمع‌آوری اطلاعات بیشتر و دقیق‌ درباره مقر و شبکه‌های کنترل و فرماندهی حماس را نیز دربرمی‌گیرد. همچنین به ادعای این منبع، بلینکن از به‌کار بردن نیروی زمینی به منظور جداسازی مراکز غیرنظامی از مقرهای حماس و همچنین کاهش هدف‌گیری‌های کور دفاع کرده است!

واشنگتن روز جمعه مدعی شد که از اسرائیل درباره «تفکر و تحلیلی که پشت حملات هوایی ویرانگر به اردوگاه جبالیا بوده» توضیح خواسته است! نیروهای رژیم صهیونیستی با آنچه کارشناسان «چندین بمب ۲۰۰۰ پوندی(بیش از ۹۰۰ کیلوگرمی) ساخت آمریکا» توصیف کرده‌اند، بخشی از این اردوگاه را با خاک یکسان کرده و «مدعی» شدند که یک فرمانده حماس و چندین شبه‌نظامی را کشته‌اند(به شهادت رسانده)!

مقامات غزه اعلام کرده‌اند که دست کم ۱۹۵ تن از فلسطینیان در این حملات به شهادت رسیده و بالغ بر ۴۰۰ تن نیز مجروح شده‌اند که عمده آنها زنان و کودکان هستند.

به نوشته پولیتیکو، مقامات آمریکایی از اسرائیل خواسته‌اند تا از «فناوری نقطه‌زن» استفاده کنند تا از شمار قربانیان غیرنظامی کاسته شود! پولیتیکو همچنین با تایید استفاده نیروهای صهیونیستی از مهمات و بمب‌های بزرگ و ویرانگر که قدرت تخریبی «هولناکی» دارند، مدعی شد که آمریکا امیدوار است تا با ارسال بمب‌های کوچک‌تر ۲۵۰ پوندی به اسرائیل، آنها را از استفاده از بمب‌های بزرگ‌تر منصرف کند!

ادعای نیویورک‌تایمز درباره توصیه بلینکن در حالی است که جاش پل، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در دفتر نظارت بر انتقال تسلیحات، ماه گذشته با اشاره به نگرانی‌هایش درباره عواقب ارسال سلاح مرگبار به اراضی اشغالی برای غیرنظامیان فلسطینی، از سمت خود استعفا کرد و در نامه استعفای خود نوشت: «این اولین باری نیست که با مسائل پیچیده اخلاقی مواجه می‌شویم. به عنوان مثال، در اوکراین، درباره ارسال بمب خوشه‌ای، دست کم بحثی وجود داشت اما در مورد اسرائیل، ما فقط مجبور به پاسخ دادن به درخواست‌ها و نیازها بودیم!

در پی عملیات بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) موسوم به «طوفان الاقصی» علیه رژیم صهیونیستی که هفتم اکتبر(۱۵ مهر) رقم خورد، اشغالگران در بهت و غافلگیری، در اقدامی تلافی‌جویانه و وحشیانه و با ادعای هدف گرفتن نیروهای حماس، اقدام به بمباران نوار غزه کرده‌اند به طوری که در جریان این حملات وحشیانه، تاکنون ۱۰هزار ۲۲ نفر از فلسطینیان شهید شده‌اند.