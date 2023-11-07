۳۰ هزار تن پیاز در شاهرود تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیگی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی شاهرود از برداشت پیاز از سطح ۴۲۰ هکتار از مزارع شهرستان شاهرود خبر داد و بیان کرد: برداشت پیاز از نیمه دوم شهریورماه شروع شده و تا نیمه دوم آبان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود از مزارع پیاز شهرستان ۲۹ هزار و ۴۰۰ تن محصول برداشت شود، افزود: میانگین عملکرد پیاز در این شهرستان ۷۰ تن در هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود بیان کرد: زرگان، فلات و سفید صدفی از مهم‌ترین ارقام کشت شده پیاز در این شهرستان است.

آقا بی کی با بیان اینکه مهم‌ترین آفات این محصول می‌توان به تریپس اشاره کرد، تاکید کرد: مبارزه با این آفت درزمان مناسب از خسارت وارده به محصول به مقدار قابل توجهی جلوگیری می‌کند.

وی میزان بذر استفاده شده در هکتار را ۱۲ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: مدیریت مناسب زراعی به ویژه عمل به دستورات کارشناسان این مدیریت، تغذیه مناسب استفاده به موقع و میزان کافی از کودهای پایه و عناصر ریز مغذی می‌تواند تا دونیم برابر تولید پیاز را افزایش دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود آقابیگی گفت: بر همین اساس و رکوردگیری که طی چند روز اخیر انجام شده با مدیریت مناسب زراعی یکی از بهره‌برداران این شهرستان، عملکرد برداشت پیاز به میزان ۱۷۰ تن در هکتار حاصل شد.

آقا بیگی افزود: استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری مخصوصاً کم‌فشار و کاربرد تیپ راندمان آبیاری را به ۸۰ تا ۸۵ درصد افزایش می‌دهد.