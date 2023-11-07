به گزارش خبرنگار مهر، امید توسنگ مدیر دفتر همایشهای جامعه ایمانی مشعر در گفتوگوی خبری، اظهار کرد: هجدهمین همایش مدیران هیأتهای محوری و برگزیده کشور با عنوان هیأت و تربیت ۳ و با رویکرد تربیت حماسی در مکتب فاطمی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آبانماه برگزار میشود.
وی اضافه کرد: انتخاب رویکرد تربیت فاطمی در مکتب حماسی به دلیل اتفاقات و تحولات فلسطین و قرارگرفتن در آستانه ایام فاطمیه است.
مدیر دفتر همایشهای جامعه ایمانی مشعر مطرح کرد: در حاشیه این همایش علاوه بر برپایی غرفههای محصولات فرهنگی و کتب فاطمی و محصولات فضاسازی هیأت، شاهد برگزاری کمیسیونها و کارگاههای تخصصی و همچنین هیأت عزاداری خواهیم بود.
وی عنوان کرد: در این همایش تاکنون سخنرانی آیت الله محمدعلی جاودان، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری، سعید صلح میرزایی، منصور ارضی، علی انسانی، حسن رحیمپور ازغدی، محسن منصوری، ساسان زارع و رحیم آبفروش قطعی شده است.
توسنگ در پایان خاطرنشان کرد: رایزنیهای لازم به منظور تجلیل از شیخ زکزاکی در این همایش درحال انجام است.
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