  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۲

مدیر دفتر همایش‌های جامعه ایمانی مشعر خبرداد؛

هجدهمین همایش مدیران هیأت‌های محوری و برگزیده کشور برگزار می‌شود

هجدهمین همایش مدیران هیأت‌های محوری و برگزیده کشور برگزار می‌شود

مدیر دفتر همایش‌های جامعه ایمانی مشعر از برگزاری هجدهمین همایش مدیران هیأت‌های محوری و برگزیده کشور با عنوان هیأت و تربیت ۳ خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید توسنگ مدیر دفتر همایش‌های جامعه ایمانی مشعر در گفت‌وگوی خبری، اظهار کرد: هجدهمین همایش مدیران هیأت‌های محوری و برگزیده کشور با عنوان هیأت و تربیت ۳ و با رویکرد تربیت حماسی در مکتب فاطمی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: انتخاب رویکرد تربیت فاطمی در مکتب حماسی به دلیل اتفاقات و تحولات فلسطین و قرارگرفتن در آستانه ایام فاطمیه است.

مدیر دفتر همایش‌های جامعه ایمانی مشعر مطرح کرد: در حاشیه این همایش علاوه بر برپایی غرفه‌های محصولات فرهنگی و کتب فاطمی و محصولات فضاسازی هیأت، شاهد برگزاری کمیسیون‌ها و کارگاه‌های تخصصی و همچنین هیأت عزاداری خواهیم بود.

وی عنوان کرد: در این همایش تاکنون سخنرانی آیت الله محمدعلی جاودان، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری، سعید صلح میرزایی، منصور ارضی، علی انسانی، حسن رحیم‌پور ازغدی، محسن منصوری، ساسان زارع و رحیم آبفروش قطعی شده است.

توسنگ در پایان خاطرنشان کرد: رایزنی‌های لازم به منظور تجلیل از شیخ زکزاکی در این همایش درحال انجام است.

کد مطلب 5932907
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها