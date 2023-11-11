تربیت در عرصه هیأت، الهام الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاجعلیاکبری در هجدهمین همایش مدیران هیأتهای محوری و برگزیده کشور که در سالن همایشهای شهید آیت الله بهشتی مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد، اظهار کرد: عنوان تربیت حماسی در مکتب فاطمی یک موضوع بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه در موضوع تربیت باید بر یک نقطه کانونی متمرکز شویم، مطرح کرد: عنوان تربیت حماسی یک عنوانی است که این نقطه کانونی را در خود حفظ کرده و برگرفته از متن قرآن و توحید است. نخستین درگیری ما با استکبار جهانی در موضوع تربیت است، درگیری با استکبار جهانی در تمام مواضع سیاسی، اقتصادی، تربیتی، فکری و … شکل گرفته است.
وی با اشاره به اینکه درگیری اصلی در حوزه تربیت است، خاطرنشان کرد: تربیت عمیقترین بخش است که ناپیدا بوده و کمتر دیده میشود. پیروز جنگ در این عرصه، پیروز نهایی است، امروز اهتمام شیاطین بر محور تربیت است. در این عرصه آموزش و پرورش اهمیت بسیاری دارد، دست کم گرفتن این عرصه مانند میدان دادن به دشمن است. توجه به تربیت در عرصه هیأت یک الهام الهی است، برای تحقق این هدف، باید نگاه تربیتی در کارگزاران هیأتی برجسته شود.
حاج علی اکبری با اشاره به اینکه هیأتها باید به مخاطبین با سنین پائینتر توجه بیشتری داشته باشند، بیان کرد: هیأتها باید زمینهسازی حضور بیشتر کودکان و نوجوانان را فراهم کنند و از ظرفیت آنها در امور اجرایی بهرهمند شوند. روح هیأت، توسل به سیدالشهدا (ع) در تمام مراسمها است، روایت ماجرای حسینی (ع) باید با نگاه حماسی باشد چراکه با این نگاه جامعه تمدنساز و انسانساز خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه خداوند مؤمن مجاهد را مؤمن تراز میداند، مطرح کرد: مؤمن مجاهد در نگاه قرآن کریم به معنای مؤمنی است که برای ایمان خود سرمایهگذاری میکند. در تربیت مسیرهای میانبر و راههای نزدیک وجود دارد، یکی از موضوعاتی که میتواند به سیر تربیت سرعت دهد، اجتماع مؤمنانه هیأت است. این موضوع را در دفاع مقدس شاهد بودیم، یکی از دوران اوج رونق هیأتها دوران دفاع مقدس بود.
حاجعلیاکبری با بیان اینکه محور خانواده، مادر است، اگر چیزی با عنوان حماسه حسینی (ع) داریم این حماسه حاصل تربیت مکتب فاطمی (س) است. مکتب فاطمی (س) مکتب اسلام ناب محمدی (ص) است، مکتب فاطمی (س)، مکتب علوی، حسنی و حسینی را نیز در خود دارد. دستگاه تربیتی حضرت فاطمه (س) با ذکر، نور و نماز شناخته میشود، نماز و زکات تمام دستگاه تربیت فاطمی (س) را تشریح میکند.
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