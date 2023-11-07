حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در اربیل عراق با ۲ پهپاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در اربیل خبر داد.

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: پایگاه اشغالگران آمریکایی در حریر در شمال عراق با دو پهپاد هدف قرار گرفت. این پهپادها به هدف اصابت کردند.

از سوی دیگر نهاد مبارزه با تروریسم در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که حمله به پایگاه نظامی ائتلاف بین المللی با دو پهپاد انجام گرفته است.

پیش از این هم شبکه المیادین گزارش داده بود: نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفتند.حمله مذکور به پایگاه تروریست‌های آمریکایی با استفاده از یک پهپاد انتحاری صورت گرفت. همچنین اشغالگران آمریکایی در پایگاه نظامی روستای الخضراء واقع در سوریه هدف قرار گرفتند. این حمله نیز با استفاده از چند پهپاد انتحاری در عمق سوریه انجام شد.

روز گذشته نیز مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد طی ۶ عملیات نظامی خود، پایگاه‌های آمریکایی عین‌الاسد، فرودگاه اربیل، تل البیدر و التنف را هدف قرار داده است.

بر پایه این گزارش، مقاومت اسلامی عراق دوشنبه شب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که طی شش حمله، چهار پایگاه آمریکایی مورد هدف قرار گرفتند.

این بیانیه می‌افزاید: مبارزان ما پایگاه عین الاسد واقع در غرب عراق، پایگاه اشغالگران نزدیک فرودگاه اربیل در شمال عراق، پایگاه تل بی‌در در شمال سوریه و نیز التنف در جنوب سوریه را با سلاح‌های مناسب هدف گرفتند.