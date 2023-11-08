زیاده روی در مصرف نمک احتمال دیابت را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، در حالی که دیابت، نیاز به اجتناب از مصرف قند را به ذهن متبادر میکند، یک مطالعه جدید آن را با مصرف مکرر نمک مرتبط میکند.
دکتر «لو چی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه تولان در نیواورلئان، میگوید: «ما از قبل میدانیم که محدود کردن نمک میتواند خطر بیماریهای قلبی عروقی و فشار خون را کاهش دهد، اما این مطالعه برای اولین بار نشان میدهد که حذف نمکدان از روی میز میتواند به پیشگیری از دیابت نوع ۲ نیز کمک کند.»
چی در ادامه افزود: «این تغییر سختی نیست، اما میتواند تأثیر فوقالعادهای بر سلامت شما داشته باشد».
برای درک بهتر این ارتباط، محققان بیش از ۴۰۰۰۰۰ بزرگسال را از لحاظ مصرف نمک مورد بررسی قرار دادند.
به طور متوسط طی تقریباً ۱۲ سال، تیم تحقیق بیش از ۱۳۰۰۰ مورد دیابت نوع ۲ را مشاهده کرد.
در مقایسه با افرادی که «هرگز» یا «به ندرت» نمک مصرف میکردند، شرکتکنندگانی که «گاهی»، «معمولاً» یا «همیشه» نمک اضافه میکردند، به ترتیب ۱۳، ۲۰ و ۳۹ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلاء به دیابت نوع ۲ بودند.
اینکه چرا مصرف زیاد نمک میتواند این تأثیر را داشته باشد به طور کامل درک نشده است.
این مطالعه ارتباط بین مصرف مکرر نمک و شاخص توده بدنی بالاتر و نسبت دور کمر به باسن را نشان داد.
مرحله بعدی یک کارآزمایی بالینی است که میزان نمک مصرفی شرکت کنندگان را کنترل و اثرات آن را مشاهده میکند.
نظر شما