تولید اولین نسل عکس نقشه های رقومی هوشمند در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نسل جدید عکس نقشه های photo plan رقومی هوایی و ماهواره ای هوشمند (ارتوفتوموزابیک) در حقیقت تصاویری رقومی هستند که به صورت قائم (vertical) از سطح زمین تهیه می گردند و با انجام تصحیحات مختلف ضمن ارائه اطلاعات و عوارض سطح زمین به صورت تصویر واقعی و حتی رنگی قابلیت استخراج مختصات عوارض مختلف را مانند نقشه های خطی ارائه می نمایند به طوریکه مختصات (x,y) می تواند به عنوان اطلاعات پایه در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده گردند و با تلفیق سیستم ماهواره ای موقعیت یابی جهانی GPS و منابع دیگر اطلاعات توصیفی یک سیستم ناوبری کاملا مناسب را برای هر شیئ متحرکی فراهم نماید.

این محصولات که در بعد ازط نقشه های رقومی بزرگ مقیاس (رکتور) در واقع دومین محصول از دوربین رقومی است دارای تفاوتهای زیر با نخستین محصول این دوربین می باشد.

1- سرعت در خط تولید- در شرایط بروز حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی و حتی تامین نیازهای عمده اولیه کاربران سریعترین نقشه قابل وصول می باشد که نسبت به تولید محصول اول که زمان زیادی را برای حصول خروجی به خود اختصاص می دهد سریع الوصول تر و بروز (آنلاین) می باشد. 2- نگاه به تمامی جزئیات- این محصول شکل واقعی عوارض سطح زمین را با حفظ تمامی اطلاعات بدون حذف جزئیات را ارائه می نماید در حالی که ماهیت تولید محصول نخست بر اساس نیاز انتخابی بوده که منجر به حذف اغلب اطلاعات وجزئیات می گردد.

3- حذف فرایند تبدیل (CAPTURE) - این محصول یک تصویر می باشد با خصوصیات فنی خاصی و بر خلاف محصول اول که یک نقشه خطی بوده و ترسیم عوارض نیازمند اقدام و قرار گرفتن اپراتور در فضای سه بعدی مدل تشکیل شده در سیستم های فتوگرامتری می باشد به نحوی که با حرکت روی ناهمواری ها و عوارض مختلف عوارض به صورت خطی به نمایش در آمده این محصول به واسطه تامین نرم افزار و کاستومایز کردن نرم افزارهایی که کشور عزیز ما از دست یابی به آنها محروم بوده است توسط متخصصین ایرانی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع تامین و فرآیند تبدیل از این خط تولید حذف گردیده است.

با دستیابی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع به این دستاورد انقلاب بزرگی در صنعت نقشه برداری و در مقوله موقعیت یابی پایگاه های داده های عمرانی و تامین نیاز اولیه کلیه وزارتخانه ها در کشورمان رقم خواهد خورد به طوریکه زمان تولید نقشه با استفاده از این فناوری به میزان 10/1 (یک دهم) کاهش خواهد یافت و اغلب نیازهای اولیه کاربران با مصرف کمترین هزینه و زمان تامین خواهد شد.

چنین محصولی امروزه در مدیریت و برنامه ریزی کلان علاوه بر در اختیار گذاردن اطلاعات بسیار زیادتری از یک نقشه کاربردهای جدیدتری را به همراه دارد از جمله در تعیین وضعیت شکل هندسی و تصویر واقعی عوارضی جهت مدیریت و بررسی تغییرات حاصله را در یک فرایند بازنگری با سهولت امکان پذیر ساخته است.

با راه اندازی خط تولید چنین محصولی به نام عکس نقشه قائم (Other photo map) و پیاده سازی فرهنگ استفاده از این محصول با توجه به سرعت دستیابی به نیازهای اولیه کاربران مختلف عمرانی با حد 80 درصد و با صرف هزینه ناچیز و در مقایسه با تولید نقشه های خطی تحول عظیمی در کشور رخ خواهد داد.

گفتنی است، برای مثال جهت تولید نقشه های خطی بزرگ مقیاس پوششی کشور که در حال حاضر کشور ما سالهای متمادی درگیر این موضوع می باشند حداقل نیاز به صرف زمانی بیش از 20 سال خواهد داشت که با بهره گیری از این فناوری و استفاده از محصول جدید زمان مورد نیاز به کمتر از 5 سال کاهش می یابد و هزینه نیز به یک دهم کاهش خواهد یافت.

شایان ذکر است اطلاعات مکانی و نقشه اولین نیاز اکثر پروژه های عمرانی می باشد که تاخیر در تولید این اطلاعات پروژه اصلی را به تاخیر خواهد انداخت.

این مشکل یکی از مهمترین معضلات در راستای توسعه کشور می باشد که تا کنون صدمات جبران ناپذیری را به بدنه اجرایی تصمیم گیر و برنامه ریز مدیریت کلان کشور در سطح ملی مدیریت شهری و شهرسازی توسعه راه آهن جهاد کشاورزی مدیریت منابع آبی و ... وارد نموده و اینک به همت متخصصان سازمان جغرافیایی به جرات و با افتخار اعلام می گردد بخش عمده و عظیمی از نیازهای تمامی وزارتخانه های کشور در راستای دسترسی به اطلاعات مکان محور با آخرین فناوری و با سرعت قابل توجه ای تامین و حتی رشد و پیشرفت سریع تمامی پروژه های عمرانی کشور آغاز شده است.

همچنین این سازمان با اجرای پروژه های نمونه و آزمایشی (پایلوت) با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری ها این اطمینان خاطر را تامین نموده که کاربر برای رفع نیازهایش می تواند به این محصول جدید کشور اطمینان خاطر داشته باشد.