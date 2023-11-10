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۱۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۳

پیروزی تیم بانوان فوتسال پالایش نفت آبادان برابر حریفش

پیروزی تیم بانوان فوتسال پالایش نفت آبادان برابر حریفش

آبادان- تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان موفق به شکست دادن مهمان خود در سوپر لیگ فوتسال بانوان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز جمعه تیم فوتسال پالایش نفت آبادان در هفته سوم رقابت‌های سوپر لیگ فوتسال بانوان کشور میزبان تیم مس رفسنجان بود.

بازی یادشده در سالن ورزشی هفده شهریور آبادان برگزار شد که تیم پالایش نفت آبادان توانست با نتیجه سه بر یک برابر تیم مس رفسنجان به پیروزی برسد تا همچنان مدعی بازی‌ها باشد.

فاطمه حسینی یک گل و محدثه محمدی دو گل در این بازی برای طلایی پوشان به ثمر رساندند.

تیم فوتسال پالایش نفت آبادان در هفته چهارم یعنی پنجشنبه بیست و پنجم آبان در صفادشت مقابل رایزکو قرار می‌گیرد.

شاگردان پریسا امامی در تیم فوتسال پالایش نفت آبادان از بازی دو هفته قبل، یک برد و یک شکست را در کارنامه خود داشتند.

کد مطلب 5935306

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