خون اهدایی نباید بی مورد مصرف شود/تبعات پلاسما فروشی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین سمینار ملی بانکهای خون بیمارستانهای کشور، روز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲، در سالن کنفرانس سازمان انتقال خون ایران برگزار شد.
مصطفی جمالی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در این نشست گفت: این سمینار یکی از مهمترین گردهماییهای علمی است که برگزار میشود.
وی افزود: بیش از ۳ میلیون خون و فرآوردههای خونی در کشور مصرف میشود و از هر سه نفر، یک نفر تا پایان عمر نیازمند دریافت خون خواهد بود.
جمالی، به روز شدن آزمایشهای خون را مورد تاکید قرار داد و گفت: به روز نشدن آزمایشها، امکان بروز خطا در انتقال خون را منجر میشود.
وی ادامه داد: اگر زنجیره سرد در انتقال خون و فرآورده رعایت نشود، امکان آلودگی وجود دارد.
جمالی گفت: این قبیل موضوعات در سمینار پیش رو، آموزش داده میشود.
وی با عنوان این مطلب که تا جای ممکن از تزریق خون و فرآورده باید امتناع شود، افزود: خون و فرآوردههای خونی باید به درستی مصرف شود. ضمن اینکه تزریق خون میتواند حساسیت زا باشد و بهتر است در مصرف خون برای بیمار، دقت شود.
جمالی ادامه داد: قبل از تزریق خون، باید نسبت به اهمیت مصرف خون مطمئن شد. بحث گزارش عوارض خون، حائز اهمیت است.
وی افزود: بیش از ۵۰ هزار گزارش عوارض خون در چند سال گذشته داشته ایم.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: خونهای نادر، موضوعی است که در بیمارستانها کشف میشود.
جمالی در خصوص درخواست اهدای خون برای مردم غزه، اظهار داشت: خون باید در شرایط و دمای مناسب ارسال شود که تقریباً غیرممکن است و امکان ارسال خون نداریم. اما، امکان ایجاد پایگاه انتقال خون در آن منطقه را داریم.
وی درباره ذخیره خون در کشور، افزود: ذخایر خون و فرآوردههای خونی، خوب است و ۲ برابر شده، اما همچنان باید یادآوری کنیم که مردم خون اهدا کنند.
جمالی درباره خون مصنوعی نیز گفت: چنین موضوعی نه در ایران، بلکه در دنیا هم وجود ندارد و منتفی است.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، در واکنش به خرید پلاسما از هموطنان، اظهار داشت: ما معتقدیم اهدای پلاسما مثل اهدای خون باید داوطلبانه باشد. زیرا، خرید پلاسما، با مشکلاتی همراه است.
وی در همین زمینه افزود: بعضاً یک فرد در طول سال، ۳۶ تا ۴۸ بار پلاسما در قبال دریافت مبلغی اهدا میکند که باعث میشود فرد به دلیل اینکه مکرر پلاسما میدهد، آنتی بادی خون او از دست میرود و مستعد بیماری میشود.
جمالی گفت: در هنگام دریافت پلاسما، سوالاتی از داوطلب پرسیده میشود مبنی بر اینکه آیا رفتار پرخطر داشته و اینکه هپاتیت دارد یا خیر و…، تا سلامت پلاسما تضمین شود. در حالی که فرد برای دریافت پول، احتمال دارد این عارضهها را پنهان کند و عنوان نکند.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: ۳۶ بار اهدای پلاسما به ازای هر نوبت، ۵۰۰ هزار تومان؛ داوطلبانه بودن اهدای پلاسما را زیر سوال میبرد.
وی افزود: رویکرد سازمان انتقال خون ایران، اهدای داوطلبانه پلاسما است و معتقدیم اگر فقط ۱۰۰ هزار داوطلب داشته باشیم که در سال یک نوبت پلاسما اهدا کنند، سالی ۱۲ نوبت میشود که میتوانیم ۸۰۰ هزار لیتر پلاسما که نیاز کل کشور است، تأمین کنیم.
آرزو اودی دبیر علمی چهارمین سمینار ملی بانکهای خون بیمارستانهای کشور، با اشاره به وجود بانک خون در ۹۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی کشور، گفت: بانکهای خون، پل ارتباطی بین سازمان انتقال خون و مراکز درمانی هستند.
وی افزود: وظیفه بانک خون بیمارستان، تأمین خون مورد نیاز بیماران به ویژه در شرایط اورژانسی، تروما و…، است.
اودی گفت: تأمین خون مورد نیاز بیماران تالاسمی، مادران باردار و…، از دیگر وظایف بانکهای خون بیمارستانی است.
وی افزود: چهارمین سمینار ملی بانکهای خون بیمارستانهای کشور، از ۲۲ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۲ در تهران برگزار میشود.
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