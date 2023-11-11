آخرین مهلت تکمیل کارنامه سلامت و جسم دانشجویان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله طرح پایش و غربالگری سلامت جسم و روان دانشجویان (کارنامه سلامت) توسط «مرکز مشاوره و سبک زندگی» و «مرکز بهداشت و درمان» دانشگاه ها به صورت الکترونیکی و از طریق «سامانه سجاد» اجرا می‌شود.

اجرای طرح کارنامه سلامت همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید با مشارکت حداکثری دانشجویان جدیدالورود و دانشجویان شاغل به تحصیل در همه مقاطع انجام می‌شود.

طرح کارنامه سلامت همانند سال‌های گذشته به صورت الکترونیکی و فقط از طریق «سامانه سجاد» در حال اجرا است.

بر همین اساس دکتر ابراهیم نعیمی مدیر کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آخرین مهلت تکمیل کارنامه سلامت توسط دانشجویان را تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد.

وی همچنین افزود: باتوجه به اینکه ثبت‌نام ترم بعد، وابسته به تکمیل این فرم است، دانشجویان سعی کنند ثبت نام را به روزهای پایانی موکول نکرده و نسبت به تکمیل فرم های مذکور اقدام کنند.

دانشجویان می توانند برای تکمیل فرم کارنامه سلامت روان https://portal.saorg.ir/mentalhealth و کارنامه سلامت جسم https://portal.saorg.ir/physicalhealth به لینک های مربوطه مراجعه کنند.