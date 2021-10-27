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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۰۸

مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت:

تکمیل «کارنامه سلامت روان» برای تمامی دانشجویان اجباری است

تکمیل «کارنامه سلامت روان» برای تمامی دانشجویان اجباری است

مرکز مشاوره و سلامت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت بر اجباری بودن تکمیل «کارنامه سلامت روان» از سوی دانشجویان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مشاوره و سلامت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرد: طرح پایش کارنامه سلامت روان ویژه تمام دانشجویان شاغل به تحصیل و ورودی جدید در تمام مقاطع تحصیلی اجرا می شود.

تکمیل کارنامه سلامت روان برای کلیه دانشجویان اجباری است و عواقب آموزشی عدم تکمیل و عدم تایید انتخاب واحد، به عهده دانشجو است.

برای تکمیل کارنامه سلامت روان به سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/mentalhealth مراجعه شود.

دانشجویان پس از ثبت نام در سامانه سجاد و دریافت نام کاربری و کلمه عبور اقدام به تکمیل کارنامه سلامت روان کنند. در صورتیکه قبلا ثبت نام کرده اند با همان نام کاربری و کلمه عبور نسبت به تکمیل کارنامه اقدام شود.

کد مطلب 5337445
مهتاب چابوک

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