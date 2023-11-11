به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مشعل الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت در سخنانی در اجلاس عربی- اسلامی در ریاض اعلام کرد: جنایات اسرائیل برای امنیت و ثبات منطقه و کل دنیا تبعات منفی به همراه دارد.

وی افزود: اسرائیل سیاست مجازات جمعی را اعمال می‌کند و قابل توجیه نیست. این فاجعه نتیجه عدم تلاش جامعه جهانی برای راهکار مساله فلسطین است.

مشعل الاحمد الجابر الصباح بیان کرد: ما مخالف کوچاندن اجباری ملت فلسطین هستیم و ما خواستار آتش بس انسانی در غزه هستیم. گام‌های اولیه برای صلح در منطقه راهکار فراگیر برای فلسطین است.

وی افزود: مساله فلسطین در رأس اولویت‌های سیاست خارجی کویت است. ما خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطنی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی هستیم.