برد استقلال مهمتر از هر چیز است/ هواداران آرامش خود را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسینی پس از پیروزی دو بر صفر تیمش برابر تراکتور تبریز گفت: بازی خیلی سنگینی را با برد به پایان رساندیم. تراکتور حریف آسانی نبود. این تیم نفرات بسیارخوبی دارد و می توان گفت که یکی از پرمهره ترین تیم های ایران همین تیم است اما ما توانستیم با یک بازی هماهنگ و بدون اشتباه این دیدار را با برد به پایان برسانیم تا بتوانیم همچنان صدرنشینی خود را در لیگ حفظ کنیم.

وی در خصوص ناراحتی و گلایه شجاع خلیل زاده از هواداران استقلال گفت: شجاع یکی از دوستان خوب ما است و ما در تیم ملی با او هم بازی هستیم. هوادران استقلال هم باید آرامش خود را حفظ کنند. به کسی توهین نکنند و تنها تمرکزشان برای تشویق تیم باشد تا ما بتوانیم با روحیه ای بهتر، حریفان را شکست دهیم.

حسینی گفت: از هواداران استقلال هم می خواهم در بازیهای آینده نه به کسی توهین کنند نه با پرتاب بطری و سایر اشیا باعث شوند تا جو خوبی که در ورزشگاه وجود دارد به هم بریزد.

کاپیتان تیم استقلال در پاسخ به این سوال که در این دیدار بسیار حساس هم توانستیم کلین شیت کنید گفت: خوشحالم که اجازه ندادم دروازه ام باز شود اما موفقیت استقلال هدف ما است و من امیدوارم که توانسته باشم به موفقیت استقلال کمک کرده باشم.

وی در پاسخ به این پرسش که اردوی تیم ملی نزدیک است و باید آماده باشید گفت: به عنوان یک سرباز اگر دعوت شوم در خدمت تیم ملی خواهم بود. در آنجا هم هدف همه ما موفقیت تیم ملی است تا بتوانیم یک افتخار بزرگ برای فوتبال کشورمان به دست بیاوریم.

حسینی در پایان و در خصوص برد تیم ملی نوجوانان برابر برزیل نیز گفت: فوتبالیست های نوجوان ما کار بزرگی انجام دادند و من به آنها تبریک می گویم. بردن برزیل کار سختی بود و امیدوارم آنها در دیدارهای بعد بتوانند این روند را ادامه دهند.