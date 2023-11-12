لیلا یحیی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نشست اعضای کانون هنر و رسانه مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) اردبیل با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای آشنایی و فعالیت بیشتر طلاب خواهر در فضای مجازی تشکیل یافت.

وی با بیان اینکه عصر حاضر، عصر اطلاعات رسانه است و ابزار ارتباطی به صورت گسترده در دسترس مردم قرار دارد، تصریح کرد: طلاب خواهر باید نسبت به موضوع فضای مجازی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

معاون فرهنگی تبلیغی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) اردبیل با اشاره به دیدگاه ویژه رهبر فرزانه انقلاب به مسأله حساس و مهم فضای مجازی گفت: تسلط به فنون و ابزار رسانه و تولید محتوای دینی و جذاب، مبلغان دینی را از حالت انفعالی در عرصه فضای مجازی خارج می‌کند.

یحیی‌زاده افزود: از کارکردهای مهم رسانه تبلیغ و ترویج پیام‌های دینی است و طلاب با خلاقیت، نوآوری و استفاده از ابزارهای نوین ارتباط جمعی می‌توانند نقش بسزایی در نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب، افزایش روحیه نشاط در جامعه و تحقق سبک زندگی اسلامی ایفا کنند.

معاون فرهنگی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) بیان کرد: با همکاری مسئولان کانون هنر و رسانه این واحد حوزوی، علاوه بر تبیین اهمیت و جایگاه رسانه به طلاب خواهر، دوره آموزشی مهارت‌های رسانه‌ای اعم از تصویربرداری، کلیپ‌سازی، سواد رسانه‌ای و خبرنویسی ویژه خواهران مبلغ برگزار کردیم چرا که حضور در چنین دوره‌هایی پشتوانه بسیار خوبی در مسیر تبلیغ دین خواهد بود.