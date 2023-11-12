خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دیابت نوعی بیماری متابولیکی و یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غدد است که با سطح قند خون بالا همراه است و به دنبال نقص در ترشح انسولین یا عملکرد آن یا هر ۲ ایجاد می‌شود.

در دیابت، سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش می‌یابد از این‌رو میزان قند خون افزایش یافته و افزایش قند در دراز مدت در بدن سبب تخریب رگ‌های بسیار ریز در بدن می‌شود که می‌تواند اعضای مختلف بدن همچون کلیه، چشم و اعصاب را درگیر کند.

نیمی از مبتلایان به فشار خون از بیماری خود مطلع نیستند و بسیاری از بیماران به صورت تصادفی از فشار خون خود با خبر می‌شوند دیابت با افزایش ریسک بیماری‌های قلبی عروقی ارتباط مستقیمی دارد؛ لذا غربالگری و تشخیص زودرس این بیماری در افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌تواند در پیشگیری از این عوارض مؤثر باشد که تشخیص و همچنین غربالگری دیابت با انجام آزمایش قند خون میسر است.

فشار خون بالا یا پرفشاری خون یکی دیگر از بیماری‌های غیرواگیر است که در آن فشار خون در شریان‌ها بالا می‌رود و به دنبال این افزایش فشار، قلب باید برای حفظ گردش خون در رگ‌های خونی شدیدتر از حالت طبیعی فعالیت کند.

بر اساس آمار، نیمی از مبتلایان به فشار خون از بیماری خود مطلع نیستند و بسیاری از بیماران به صورت تصادفی از فشار خون خود با خبر می‌شوند. درصد زیادی از بیماران مبتلا به فشار خون، بیماری خود را کنترل نمی‌کنند.

استان بوشهر یکی از استان‌های دارای بالاترین میزان ابتلاء به بیماری دیابت است و فشار خون بالا نیز به عنوان یکی از بیماری‌های مهم در این استان شناخته می‌شود.

غربالگری دیابت و فشارخون

بر همین اساس پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا در استان بوشهر برای همه افراد ۱۸ سال و بالاتر ایرانی ساکن در کشور و بانوان باردار در همه گروه‌های سنی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیشگیری از بیماری‌ها را به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار داریم و در این راستا برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود.

قاسم برجویی‌فرد اضافه کرد: مراقبت و درمان در بیماران مبتلا به دیابت و پرفشاری خون از برنامه‌های اولویت‌دار است و در این راستا پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا آغاز شده است.

آگاهی بخشی به جامعه

وی آگاهی بخشی به جامعه را یکی از برنامه‌های مهم برای پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به دیابت و پرفشاری خون دانست و افزود: تغییر سبک زندگی و استفاده از تغذیه و ورزش مناسب در پیشگیری و درمان این بیماری‌ها مؤثر است.

حملات قلبی، سکته‌های مغزی و نارسایی پیشرفته کلیه و دیالیز و قطع عضو از مهمترین عوارض دیابت و فشار خون بالا است معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: روش‌های سالم زندگی تا حد زیادی از بروز این بیماری‌ها که به عنوان مادر بیماری‌ها نیز شناخته می‌شوند، پیشگیری می‌کند.

وی تشخیص زودرس و کنترل دیابت و فشارخون بالا را بسیار مهم خواند و اضافه کرد: در این راستا پویش ملی غربالگری در استان بوشهر آغاز شده که می‌تواند نتایج خوی را در کنترل این بیماری‌ها داشته باشد.

برجویی‌فرد سطح اول مقابله با این بیماری‌ها را پیشگیری دانست و افزود: حملات قلبی، سکته‌های مغزی و نارسایی پیشرفته کلیه و دیالیز و قطع عضو از مهمترین عوارض دیابت و فشار خون بالا است.

وی ادامه داد: در پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا به غربالگری و گردآوری، پردازش و تحلیل داده‌های مهم‌ترین عامل خطر دیابت و فشارخون بالا پرداخته می‌شود.

لزوم ارتقای سطح سلامت در استان

استاندار بوشهر نیز با اشاره به برگزاری پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا در استان بوشهر اظهار داشت: توجه به سلامت مردم اهمیت زیادی دارد و اجرای این پویش در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه است.

احمد محمدی زاده افزود: افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در استان بوشهر مورد تاکید مدیران استان قرار دارد و با تکمیل پروژه‌های جدید درمانی و افزایش امکانات و تجهیزات بیمارستانی، این روند تداوم می‌یابد.

وی افزود: افزایش نسبت شناسایی و شروع مراقبت و درمان در بیماران مبتلا به دیابت و پرفشاری خون در کشور و همچنین افزایش آگاهی جامعه نسبت به عوامل خطر، پیامدها و اهمیت تشخیص زودرس و کنترل دیابت و فشارخون بالا از اهداف این پویش است.

انتظار می‌رود که با تلاش مسؤولان و مشارکت مردم زمینه پیشگیری و کنترل بیماری‌هایی مانند دیابت و پرفشاری خون در استان بوشهر فراهم شود.