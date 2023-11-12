بخاری های فرسوده ۸۰ درصد انرژی را هدر می دهند

علی اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره هدر رفت بالای انرژی در منازل گفت: هدر رفت انرژی در منازل ما خیلی بالا است و استاندارد نبودن وسایل سرمایشی و گرمایشی به این مسئله دامن زده است.
علیزاده برمی در ادامه توضیح داد: از سوی دیگر آئین نامه ساختمان در تابستان ماه ابلاغ شد. بر اساس این آئین نامه ۸۵ درصد انرژی نباید از خانه بیرون برود ولی متأسفانه این مسئله رعایت نمیشود و هنوز که هنوز است خانههایی ساخته میشود که بخش اعظم انرژی از خانهها بیرون و هدر میرود.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: در راستای حل این مشکل سالهاست که بحث استاندارد سازی وسایل گرمایشی مطرح شده و در این بین تعویض بخاریهای فرسوده از اهمیت بالایی برخوردار است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بخاریهای فرسوده منازل ۲۵ درصد گاز را به گرما تبدیل میکنند و ۷۵ درصد آن به صورت خام میسوزانند. در مجموع با این رویه فعلی حدود ۸۰ درصد انرژی را فقط توسط بخاریها هدر میدهیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در این راستا مجلس در برنامه هفتم مصوب کرده که بخاریهای هرمتیک جایگزین بخاریهای فعلی شود که با این شرایط ۲۰ درصد در مصرف گاز صرفهجویی میشود و با این بخاریها مصرف انرژی در بخاریهای به ۸۰ درصد میرسد و فقط ۲۰ درصد این انرژی هدر میرود. با این اقدام صرفهجویی فوقالعاده بالایی در انرژی میشود.
علیزاده برمی در ادامه بیان کرد: مردم خودشان هم نمیخواهند این انرژی را بی دلیل از بین ببرند. مجلس در بودجه سال گذشته و همچنین بودجه ۱۴۰۲ جایگزینی بخاریهای فرسوده با بخاریهای هرمتیک را ابلاغ کرده ولی دولت هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
وی در ادامه توضیح داد: اگر بتوانیم در مصرف گاز خانگی مدیریت داشته باشیم مطمئناً بسیاری از مشکلات ناترازی گاز ما مخصوصاً برای صنایع در زمستانها از بین خواهد رفت. ولی متأسفانه تاکنون هیچ تصمیم خاصی برای مدیریت مصارف خانگی اندیشیده نشده است و ممکن است ما زمستان سختی در پیش داشته باشیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: دولت باید با استفاده از روشهای مختلف به سمت استفاده از بخاریهای هرمتیک برود تا به این وسیله مصرف گاز کاهش پیدا کند. مصرف انرژی این بخاریهای هرمتیک بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد است. این طرح یک اقدام سراسر سود برای دولت است زیرا منجر به صرفهجویی گاز میشود.
علیزاده برمی بیان کرد: هر چه از این محل صرفهجویی شود در نهایت به جیب دولت میرود. بزرگترین سود برنده جایگزینی بخاریهای فرسوده با بخاریهای جدید خود دولت است و باید به این سمت حرکت کنیم.
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