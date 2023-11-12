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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۲۳

رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری منابع طبیعی کرمانشاه خبر داد؛

کاشت سالانه ۹ میلیون اصله نهال در کرمانشاه

کاشت سالانه ۹ میلیون اصله نهال در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری منابع طبیعی کرمانشاه از کاشت سالانه ۹ میلیون اصله نهال در استان در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور خبر داد.

عبدالعلی جلیلیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور، اظهار کرد: به دنبال دستورالعمل‌های بین المللی ویژه کشورهایی که درصد تولید کربن و آلودگی زیادی دارند کشورمان مکلف شده طی دوره چهار ساله از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ یک میلیارد درخت بکارد.

وی افزود: این طرح پس از ابلاغ مقام معظم رهبری که ایشان خود نیز مردم را به کاشت هر ایرانی سه درخت دعوت کردند، ریاست جمهوری تکلیف را به وزیر جهاد کشاورزی و ایشان نیز به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور محول کردند که بلافاصله در اواخر سال ۱۴۰۱ در استان‌ها کلید خورد.

رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری منابع طبیعی کرمانشاه تصریح کرد: سهم هر استان با توجه به زیر ساخت‌ها و ظرفیت نهالستان‌ها مشخص شد و استان کرمانشاه ابتدا موظف به کاشت سالیانه ۲ میلیون اصله نهال شد اما بعد از بررسی‌ها وت وانایی‌ها این میزان به تولید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار اصله نهال در سال و کاشت ۹ میلیون در سال تغییر پیدا کرد.

جلیلیان بیان کرد: خوشبختانه استان کرمانشاه با داشتن ۲ نهالستان در اسلام آبادغرب و سرپل ذهاب که توانایی محدود در حد ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار داشتند و تقریباً متروکه بودند امروز با احیای آنها و جلب مشارکت مردم و بخش‌های خصوصی و دولتی حدود سه میلیون تولید داریم و عرصه برای کاشت هم مشخص شده است.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از اهداف طرح کاشت مردمی نهال توسعه زراعت چوب برای جلوگیری از قطع و نابودی جنگل‌ها است تا بتوانیم از سایر گونه‌ها چوب مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.

کد مطلب 5936475

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