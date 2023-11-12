کاشت سالانه ۹ میلیون اصله نهال در کرمانشاه

عبدالعلی جلیلیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور، اظهار کرد: به دنبال دستورالعمل‌های بین المللی ویژه کشورهایی که درصد تولید کربن و آلودگی زیادی دارند کشورمان مکلف شده طی دوره چهار ساله از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ یک میلیارد درخت بکارد.

وی افزود: این طرح پس از ابلاغ مقام معظم رهبری که ایشان خود نیز مردم را به کاشت هر ایرانی سه درخت دعوت کردند، ریاست جمهوری تکلیف را به وزیر جهاد کشاورزی و ایشان نیز به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور محول کردند که بلافاصله در اواخر سال ۱۴۰۱ در استان‌ها کلید خورد.

رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری منابع طبیعی کرمانشاه تصریح کرد: سهم هر استان با توجه به زیر ساخت‌ها و ظرفیت نهالستان‌ها مشخص شد و استان کرمانشاه ابتدا موظف به کاشت سالیانه ۲ میلیون اصله نهال شد اما بعد از بررسی‌ها وت وانایی‌ها این میزان به تولید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار اصله نهال در سال و کاشت ۹ میلیون در سال تغییر پیدا کرد.

جلیلیان بیان کرد: خوشبختانه استان کرمانشاه با داشتن ۲ نهالستان در اسلام آبادغرب و سرپل ذهاب که توانایی محدود در حد ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار داشتند و تقریباً متروکه بودند امروز با احیای آنها و جلب مشارکت مردم و بخش‌های خصوصی و دولتی حدود سه میلیون تولید داریم و عرصه برای کاشت هم مشخص شده است.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از اهداف طرح کاشت مردمی نهال توسعه زراعت چوب برای جلوگیری از قطع و نابودی جنگل‌ها است تا بتوانیم از سایر گونه‌ها چوب مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.