به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه بهترین فیلم سینمایی داستانی چهلمین جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی میلان به اسدالله نیکنژاد برای فیلم سینمایی «لاله» تعلق گرفت.
در این بخش از مسابقه ۷ اثر نامزد جایزه اصلی شدند که «لاله» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی از میان این آثار موفق به کسب جایزه اصلی جشنواره شد.
«لاله» درباره لاله صدیق، قهرمان اتومبیلرانی ایران و چالشها و مشکلاتی است که این راننده حرفهای با آن مواجه بود.
در اختتامیه چهلمین جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی میلان پیام توماس باخ رییس کمیته بینالمللی المپیک به نمایش درآمد که در آن از نقش ارزنده این جشنواره و فدراسیون جهانی فیلم و تلویزیونهای ورزشی در شناسایی و تقویت سینما و تولیدات ورزشی قدردانی شد.
جشنواره میلان، فینال جشنوارههای بیستگانه منطقهای و بینالمللی در سراسر جهان است که هر سال در نوامبر در میلان برگزار میشود.
چهلمین جشنواره فیلمهای ورزشی میلان، ۱۶ آبان ماه افتتاح شد و شنبه ۲۰ آبان ماه در سالن کاخ لمباردی به کار خود پایان داد.
جایزه دانمارکیها به «سرنوشت» رسید
مستند «سرنوشت» به کارگردانی یاسر طالبی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی دهمین جشنواره کپنهاگ دانمارک شد.
فیلم «سرنوشت»، داستان دختر نوجوانی به نام سحر و پدرش رحیم است. داستانی از تردید، عشق و جاودانگی!
این مستند محصول ایران، فرانسه، آلمان و نروژ است. جشنواره فیلم کوتاه کپنهاگ تنها جشنواره فیلم کوتاه در کپنهاگ است که به طور انحصاری بر فیلمهای کوتاه در همه ژانرها و قالبها تمرکز دارد.
جشنواره فیلم کوتاه کپنهاگ سال ۲۰۱۲ ایجاد شد و اولین دوره خود را سال ۲۰۱۳ در Husets Biograf (یک سینمای هنری در کپنهاگ) برگزار کرد.
«سرنوشت» پیش از این جایزه اژدهای نقرهای بهترین کارگردانی مستند شصت و سومین دوره جشنواره کراکو لهستان، بهترین کارگردانی مستند جشنواره داکر مسکو، بهترین کارگردانی بنگالور، جایزه برابری نهمین جشنواره peloponnisos یونان، همچنین برنده طرح سالانه MyAirbridge Pro، با حسن نیت حامی مالی این جشنواره ، بهترین کارگردانی از جشنواره جئونجو کره جنوبی و بهترین پیچینگ از جشنواره توکیو داکز ژاپن را دریافت کرد.
«سرنوشت» از تلویزیونهای «NHK» ژاپن، «LCP» فرانسه و الجزیره قطر پخش شده است. الهه نوبخت در کنار یاسر طالبی تهیهکنندگی این پروژه را به عهده داشته و هنگامه بلوری تهیهکننده همکار بوده است.
«زری» بهترین مستند جشنواره روسی شد
مستند «زری» بانوی پرتلاش بختیاری بهترین فیلم مستند جشنواره روسیه شد
مستند «زری» به تهیهکنندگی و کارگردانی آرمان قلی پور دشتکی و محصول انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر شهرکرد، بهترین مستند کوتاه بینالملل هجدهمین جشنواره فیلمهای مستند (فستیوال بینالمللی فیلم ولادیمیر منشوف) شد.
این جشنواره توسط آکادمی تلویزیون و رادیو اوراسیا از تاریخ ۴ تا ۹ نوامبر برابر با ۱۳ تا ۱۸ آبان ماه به میزبانی شهر سوچی روسیه برگزار شده است.
رقابت «روستای ده بر آفتاب» در اسپانیا
مستند انیمیشن «روستای ده بر آفتاب» در سیوپنجمین جشنواره بینالمللی فیلم جیرونا اسپانیا رقابت میکند.
«روستای ده بر آفتاب» ساخته زیبا ارژنگ و تهیهشده در انجمن سینمای جوانان یاسوج، یک انیمیشن هشت دقیقهای با تکنیک ۲ بعدی است که با تلفیق انیمیشن و فیلم زنده ساخته شده و روایتی متفاوت از سنگ قبر تاریخی یاسوج است.
جشنواره جیرونا با بیش از سیزده هزار بازدیدکننده، بزرگترین و قدیمیترین جشنواره کاتالونیا به شمار میآید. برگزارکنندگان جشنواره جیرونا اسپانیا، کشف استعدادهای نوظهور را در انتخاب فیلمها مد نظر دارند همچنین سعی میکنند فیلمهایی را انتخاب کنند که مخاطبان این نوع سینما را به تفکر وادارند. فیلمهای راه یافته به این جشنواره در بخشهای فیلم بلند، انیمیشن، فیلم کوتاه، مستند، کودک و نوجوان، ویدیوکلیپ طبقهبندی میشوند.
عواملی که در ساخت این مستندانیمیشن همکاری داشتند عبارتند از نویسنده، طراح و کارگردان: زیبا ارژنگ، تدوین: بنیامین قچاق، طراح ی صدا: علی علیدوستی، تهیهکننده: انجمن سینمای جوانان یاسوج.
این رویداد از ۶ تا ۱۲ نوامبر برابر با ۱۵ تا ۲۱ آبان در کاتالونیای اسپانیا برگزار میشود.
حضور «آسمان دوست داشتنی» در برزیل
«آسمان دوست داشتنی» جدیدترین ساخته امیر مهران به بخش مسابقه بینالملل (فرهنگ جهانی) جشنواره بینالمللی فیلمهای انیمیشن انیمه آرت کشور برزیل راه پیدا کرد.
این جشنواره در ۲ بخش بینالمللی و ملی (فیلمهای ساخت برزیل) برگزار میشود.
همچنین بخش بینالملل شامل بخشهای دانشجویی بالای ۱۸ سال، دانشآموزی زیر ۱۸ سال، انیمیشنهای حرفهای درباره محیط زیست و فرهنگ جهانی است.
بر همین اساس انیمیشن «آسمان دوست داشتنی» از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بخش مسابقه بینالملل (فرهنگ جهانی) جشنواره بینالمللی فیلمهای انیمیشن انیمه آرت کشور برزیل راه یافته است.
«آسمان دوست داشتنی» پیشتر نیز در بخش مسابقه انیمیشن دوازدهمین جشنواره فیلم Tangier مراکش، بخش مسابقه جشنواره بینالمللی فیلمهای انیمیشن Banjaluka بوسنی و هرزگوین، بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم Gandia اسپانیا، بخش مسابقه جشنواره فیلمهای بینالمللی BENEVENTO ایتالیا و بخش مسابقه جشنواره فیلمهای کوتاه Bueu اسپانیا حضور داشته است.
هفدهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای انیمیشن انیمه آرت از ۱۵ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۲ (۶ تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳) در ریودوژانریو کشور برزیل در حال برگزاری است.
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