به گزارش خبرگزاری مهر، دست نوشته‌های نیما یوشیج که به تازگی توسط مهدی علیایی مقدم پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی بازخوانی شده در وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است.

مجموعه‌ای از دست‌نوشته‌های نیما یوشیج در فرهنگستان زبان و ادب فارسی نگهداری می‌شود. این اسناد را شراگیم یوشیج، فرزند نیما و به نمایندگی از وارثان نیما، در تاریخ بیست و سوم آبان ۱۳۷۳ به فرهنگستان واگذار کرده است. در پی بازخوانی و تصحیح برخی از این دست‌نوشته‌ها، تاکنون دو کتاب از مجموعه شعرهای منتشرنشده نیما در انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی چاپ و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

صد سال دگر، به تصحیح سعید رضوانی و مهدی علیایی مقدم، چ نخست: ۱۳۹۷، ۲۶۲ صفحه

نوای کاروان، به تصحیح سعید رضوانی، چاپ نخست: ۱۳۹۷، ۲۵۴ صفحه

بخشی از دست نویس های دفتر صد سال دگر امروز یکشنبه ۲۱ آبان ماه به مناسبت زادروز نیما یوشیج در وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است.