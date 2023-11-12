رامین نسیمی دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یک محل غیرمجاز زیبایی در مشگین‌شهر با همکاری تعزیرات به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در انجام کارهای لیزر و پوست شناسایی شد.

وی بیان کرد: این مرکز طی بازدیدهای مداوم و نامحسوس کارشناسان اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگین‌شهر پلمب شد و فرد متخلف به مراجع قضائی معرفی شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بیان کرد: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی، دندانپزشکی، طب سنتی، کاشت مو و زیبایی در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.

نسیمی دوست با بیان اینکه با بیان اینکه هیچ فردی نباید بدون داشتن علم پزشکی سلامت و جان مردم را مورد معامله قرار دهد، گفت: هیچ واحد غیرمجاز پزشکی در اردبیل از دید مسئولان و بازرسان علوم پزشکی اردبیل پنهان نیست.

وی خاطرنشان کرد: هم استانی‌ها می‌توانند هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان‌های پزشکی، دندانپزشکی و طب سنتی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یا شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها گزارش دهند.