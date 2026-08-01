امام جمعه مراغه: جهاد اقتصادی مسیر تحقق خودکفایی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجیزاده صبح شنبه در آئین شکرگزاری برداشت گندم که در روستای گلتپه شهرستان مراغه برگزار شد، بر ضرورت حمایت از تولید و کشاورزان تأکید کرد و این امر را یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور دانست.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه محصولات کشاورزی و تولیدی در حاشیه این مراسم، اظهار کرد: ظرفیتهای ارزشمند بخش کشاورزی و تولید در روستاهای مراغه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و مسئولان با حمایت از تولیدکنندگان، زمینه رونق اقتصادی و جلوگیری از هدررفت زحمات کشاورزان را فراهم کنند.
امام جمعه مراغه، آئین شکرگزاری برداشت گندم را فراتر از یک مراسم نمادین توصیف کرد و افزود: این آئین علاوه بر شکرگزاری نعمتهای الهی، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای منطقه و ترویج فرهنگ کار، تولید و کارآفرینی است.
حاجیزاده با اشاره به آموزههای دینی درباره جایگاه تلاش انسان در تولید، تصریح کرد: انسان مأمور به کشت، تلاش و کوشش است، اما حیات، رشد و برکت محصولات به اراده الهی وابسته است و همین حقیقت، انسان را متوجه عظمت پروردگار میکند.
وی با بیان اینکه شکرگزاری از نعمتهای الهی از تأکیدات قرآن کریم است، گفت: خداوند متعال وعده داده است که شکر نعمت، موجب افزایش برکات خواهد شد و این فرهنگ باید در همه عرصههای زندگی بهویژه بخش تولید نهادینه شود.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری، جهاد اقتصادی را در کنار جهاد علمی از نیازهای اساسی امروز کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: تولید، محور پویایی اقتصاد و اقتدار ملی است و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان میتواند کشور را در مسیر خودکفایی و پیشرفت قرار دهد.
وی در پایان با قدردانی از تلاش کشاورزان، آنان را تأمینکنندگان امنیت غذایی کشور خواند و افزود: روستاییان با دستان پینهبسته خود نقش مهمی در تأمین نیازهای جامعه دارند و شایسته بیشترین احترام و حمایت هستند.
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