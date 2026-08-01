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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

تخلیه شهرستان جاسک تکذیب شد

تخلیه شهرستان جاسک تکذیب شد

جاسک - فرمانداری جاسک با تکذیب شایعات منتشر شده درباره تخلیه این شهرستان، اعلام کرد: شرایط منطقه عادی است و شهروندان اخبار را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری شهرستان جاسک با صدور اطلاعیه‌ای، شایعات منتشر شده در فضای مجازی درباره تخلیه این شهرستان را به طور کامل تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است که شرایط در شهرستان جاسک کاملاً عادی است و اخبار منتشر شده درباره تخلیه منطقه صحت ندارد.

فرمانداری جاسک از شهروندان و مرزنشینان خواست ضمن حفظ آرامش از توجه به شایعات و بازنشر اخبار جعلی که با هدف ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی منتشر می‌شود، خودداری کنند.

در پایان این اطلاعیه نیز تأکید شده است که مردم اخبار، اطلاعیه‌ها و اطلاعات رسمی را تنها از طریق رسانه‌های معتبر و کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی فرمانداری شهرستان جاسک دنبال کنند و به شایعات فضای مجازی توجه نداشته باشند.

کد مطلب 6905150

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