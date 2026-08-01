هشدار زرد هواشناسی در کهگیلویه وبویراحمد؛باد شدید و گردوخاک در راه است

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی استان، از روز شنبه ۱۰ مرداد تا جمعه ۱۶ مرداد، شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در مناطق مختلف استان خواهد شد.

وی افزود: این سامانه بیشتر مناطق استان شامل یاسوج، سی‌سخت، مارگون، گچساران، دوگنبدان، امامزاده جعفر، باشت، چرام، دهدشت، لنده، لیکک، بهمئی و لیشتر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه احتمال خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در برخی ساعات وجود دارد، تصریح کرد: این شرایط می‌تواند موجب خسارت به سازه‌های موقت، سقوط اشیا، اختلال در حمل‌ونقل، افزایش خطر گسترش آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها و همچنین آسیب به محصولات کشاورزی شود.

وی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از توقف در کنار درختان کهنسال، تیرهای برق، ساختمان‌های نیمه‌کاره و سازه‌های ناپایدار خودداری کنند.

کرمی همچنین به کشاورزان توصیه کرد از انجام سمپاشی و کودپاشی هوایی در مدت فعالیت این سامانه خودداری کرده و پوشش پلاستیکی مزارع و گلخانه‌ها را به‌طور مناسب مهار کنند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: با توجه به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی، از روشن کردن آتش در فضای باز، به‌ویژه در جنگل‌ها و مراتع، خودداری شود تا از گسترش حریق جلوگیری شود.