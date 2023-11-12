مدودف: اروپا دیگر کریمه و دونباس را اوکراینی نمی داند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در یک کانال تلگرامی اعلام کرد: ایده‌هایی که در اروپا برای پذیرش اوکراین در ناتو بدون کریمه و دونباس مطرح می‌شود؛ به این معنی است که این سرزمین‌ها دیگر در درک اروپایی‌ها متعلق به اوکراین نیستند.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه در ادامه گفت: اروپا در حال جوشیدن است. صدها هزار نفر در خیابان‌ها علیه حمایت مغرضانه غرب از خشونت در غزه تظاهرات می‌کنند.

دیمیتری مدودف در ادامه اضافه کرد: برخی از مقامات فعلی و سابق ناتو دقت نظرهای جدیدی را در مورد اوکراین منتشر می‌کنند. می‌گویند که باید در ائتلاف پذیرفته شود، اما بدون کریمه و دونباس. بنابراین، این سرزمین‌ها قطعاً دیگر در درک آنها اوکراینی نیستند.

وی خاطرنشان کرد که این موضوع بد نیست، اما مهم است که فراتر رود.

مدودف افزود: ما باید بپذیریم که اودسا، نیکولایف، کی یف، و عملاً هر چیز دیگری در این ارتباط اصلاً اوکراین نیست.