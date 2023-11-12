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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۳

سرهنگ راستی خبر داد؛

دستگیری یکی دیگر از عاملان درگیری خونین در محله سعادت آباد

دستگیری یکی دیگر از عاملان درگیری خونین در محله سعادت آباد

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری یکی دیگر از عاملان اصلی درگیری منجر به جرح چندنفر از شهروندان در محله سعادت آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید راستی اظهار داشت: در اواسط ماه جاری و در پی دریافت پرونده‌ای با موضوع ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد توسط تعدادی از اراذل و اوباش غرب تهران در محله سعادت آباد و شکایت شاکیان این پرونده، بلافاصله پلیس با جدیت تمام بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: از همان ساعات اولیه درگیری، تحقیقات پلیسی انجام و ۲ تن از عاملان درگیری در کمتر از ۲۴ ساعت توسط پلیس شناسایی و بازداشت شده بودند.

این مقام انتظامی ادامه داد، در طول چند روز گذشته مأموران مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران موفق به شناسایی مخفیگاه یکی دیگر از عاملان و مرتبطان با این پرونده در محله طرشت شدند.

راستی بیان داشت: با هماهنگی مقام قضائی شب گذشته در یک عملیات غافلگیرانه مأموران پلیس موفق شدند این فرد شرور را در مخفیگاهش دستگیر و برای ادامه تحقیقات به مقر پلیس انتقال دهند.

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس با اشاره به اینکه متهم در اظهارات اولیه هدفشان را از این اقدام شرورانه قدرت نمایی و جلب توجه عنوان داشتند، تصریح کرد: افراد دستگیر شده دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه، درگیری مسلحانه، حمل سلاح و مهمات غیر مجاز نزاع و شرارت دسته جمعی و… هستند.

سرهنگ راستی در پایان با اشاره به اینکه از مخفیگاه این متهمان مقادیری سلاح سرد غیرمجاز کشف شد، خاطر نشان کرد: شناسایی سایر متهمان احتمالی پرونده در دستور کار مأموران سازمان اطلاعات پلیس تهران قرار دارد.

کد مطلب 5937037

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