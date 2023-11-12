دستگیری یکی دیگر از عاملان درگیری خونین در محله سعادت آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید راستی اظهار داشت: در اواسط ماه جاری و در پی دریافت پرونده‌ای با موضوع ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد توسط تعدادی از اراذل و اوباش غرب تهران در محله سعادت آباد و شکایت شاکیان این پرونده، بلافاصله پلیس با جدیت تمام بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: از همان ساعات اولیه درگیری، تحقیقات پلیسی انجام و ۲ تن از عاملان درگیری در کمتر از ۲۴ ساعت توسط پلیس شناسایی و بازداشت شده بودند.

این مقام انتظامی ادامه داد، در طول چند روز گذشته مأموران مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران موفق به شناسایی مخفیگاه یکی دیگر از عاملان و مرتبطان با این پرونده در محله طرشت شدند.

راستی بیان داشت: با هماهنگی مقام قضائی شب گذشته در یک عملیات غافلگیرانه مأموران پلیس موفق شدند این فرد شرور را در مخفیگاهش دستگیر و برای ادامه تحقیقات به مقر پلیس انتقال دهند.

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس با اشاره به اینکه متهم در اظهارات اولیه هدفشان را از این اقدام شرورانه قدرت نمایی و جلب توجه عنوان داشتند، تصریح کرد: افراد دستگیر شده دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه، درگیری مسلحانه، حمل سلاح و مهمات غیر مجاز نزاع و شرارت دسته جمعی و… هستند.

سرهنگ راستی در پایان با اشاره به اینکه از مخفیگاه این متهمان مقادیری سلاح سرد غیرمجاز کشف شد، خاطر نشان کرد: شناسایی سایر متهمان احتمالی پرونده در دستور کار مأموران سازمان اطلاعات پلیس تهران قرار دارد.