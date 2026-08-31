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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

درخشش بانوی کهگیلویه و بویراحمدی در مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور

درخشش بانوی کهگیلویه و بویراحمدی در مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور

یاسوج- سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از کسب مقام سوم مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور توسط بانوی ورزشکار استان در ماده پرتاب نیزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پارسایی اظهار کرد: مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور به میزبانی استان فارس و در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد و ورزشکاران برتر کشور در مواد مختلف به رقابت پرداختند.

وی افزود: تیم دوومیدانی کهگیلویه و بویراحمد با ترکیب سه ورزشکار در این رقابت‌ها حضور یافت و در پایان، زهرا صیادی، بانوی دوومیدانی‌کار استان، با عملکردی قابل توجه در ماده پرتاب نیزه موفق شد عنوان ارزشمند سوم کشور را به دست آورد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با تبریک این موفقیت به جامعه ورزش استان، خانواده این ورزشکار و مربیان وی، گفت: کسب این مدال نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران استان در رشته دوومیدانی و حاصل تلاش مستمر ورزشکاران، مربیان و هیئت دوومیدانی است.

پارسایی تأکید کرد: تداوم حضور موفق ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در رقابت‌های ملی، بیانگر روند رو به رشد ورزش قهرمانی استان است و اداره‌کل ورزش و جوانان از توسعه رشته‌های پایه و حمایت از استعدادهای ورزشی حمایت خواهد کرد.

وی بیان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی، استعدادیابی و حمایت بیشتر، شاهد حضور پررنگ‌تر ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی و کسب افتخارات بیشتر برای کهگیلویه و بویراحمد باشیم.

کد مطلب 6933116

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    نظرات

    • دهیار IR ۰۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
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      پاسخ
      مهندس پارسایی گام های خوبی برای ورزش استان برداشته حاصل کار پایه در آینده ثمر خواهد داد

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