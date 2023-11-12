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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۹

ریزش ساختمان در چین ۴ کشته بر جای گذاشت

ریزش ساختمان در چین ۴ کشته بر جای گذاشت

منابع محلی روز یکشنبه گزارش دادند که بر اثر ریزش یک ساختمان در شهر ونژو چین، چهار نفر کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، فروریختن در جریان بازسازی ساختمان رخ داد و قربانیان همگی کارگران ساختمانی بودند.

به گفته مقامات، تحقیقات در مورد علت حادثه ادامه دارد.

این حادثه در شرق شهر به دنبال چندین حادثه مشابه اخیر رخ داده است، از جمله فروریختن یک سالن ورزشی ناشی از بارش برف سنگین هفته گذشته در شمال شرقی استان هیلونگ جیانگ که منجر به کشته شدن سه نفر شد.

در ماه ژوئیه، هم در اثر فرو ریختن سقف سالن ورزشی مدرسه در استان هیلونگجیانگ، ۱۱ نفر کشته شدند. مقامات گفتند که مصالح ساختمانی که به طور غیرقانونی روی پشت بام انباشته شده بودند ممکن است علت ریزش بوده باشد.

کد مطلب 5937186

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