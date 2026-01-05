۱ زخمی و ۲ مفقود در پی فرو ریختن ساختمان ۱۶ طبقه در کنیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، به گفته پلیس و انجمن صلیب سرخ کنیا، در زمان حادثه که در شهرک مسکونی South C در جنوب نایروبی رخ داد، هیچ کارگر ساختمانی در محل حضور نداشت.
پیوس موانتی، فرمانده پلیس بخش لانگاتا، گفت که تیمهای چند سازمانی برای کاوش در میان آوار و تعیین تلفات بیشتر به محل حادثه اعزام شدهاند.
موانتی گفت که یک مرد، که گمان میرود عابر پیاده بوده، در این حادثه مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. وی افزود که مقامات نگرانند که افراد بیشتری زیر آوار گرفتار شده باشند.
وی گفت: ما هنوز نگهبانانی را که در حال انجام وظیفه بودند پیدا نکردهایم. دو نگهبان در حال انجام وظیفه بودند که نمیتوان هویت آنها را اعلام کرد. ما در حال حاضر یک تیم جستجو و نجات در محل داریم.
شاهدان گفتند که ساختمان حدود ساعت ۴:۰۰ صبح به وقت محلی فرو ریخت.
علت ریزش هنوز مشخص نیست. با این حال، کنیا در سالهای اخیر شاهد چندین مورد ریزش ساختمان بوده است که کارشناسان اغلب سهلانگاری در اجرای مقررات ساخت و ساز و بازرسیهای ناکافی توسط مقامات را عامل آن میدانند.
