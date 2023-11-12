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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۱۵

با حضور فرمانده سپاه الغدیر استان یزد؛

فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج بهاباد معرفی شد

فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج بهاباد معرفی شد

یزد- در مراسمی که با حضور فرمانده سپاه الغدیر استان یزد برگزار شد، «سرهنگ حمیدرضا فرهمند» به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج بهاباد معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور فرمانده سپاه الغدیر، فرماندار بهاباد و امام جمعه این شهر، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت و بسیجیان شهرستان بهاباد برگزار شد، از خدمات سرگرد پاسدار محمدرضا قاسمی بهابادی تقدیر و سرهنگ پاسدار حمیدرضا فرهمند به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج بهاباد معرفی شد.

بسیج و سپاه دو بازوی توانمند اسلام و ولایت فقیه هستند

فرماندار بهاباد در این مراسم اظهار داشت: سپاه و بسیج خدمتگزار مردم و ملت هستند و در سخت‌ترین شرایط به یاری و کمک مردم در میدان حاضر می‌شوند و به آنها کمک می‌کنند.

علیرضا تیموری به نقش بسیج و سپاه در حفظ و حراست از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: بسیجیان همواره تبعیت از ولی امر مسلمین را سرمشق خود قرار داده اند و با بصیرت کامل و به موقع عمل می‌کنند.

فرماندار بهاباد با بیان اینکه بسیج و سپاه دو بازوی توانمند اسلام و ولایت فقیه هستند، گفت: حضور این دو عنصر هر جا که انقلاب دچار مشکل باشد و با آفت‌ها روبرو شده، مؤثر بوده است.

جامعه بدون تفکر بسیج و بسیجی به سمت توسعه حرکت نمی‌کند

امام جمعه بهاباد نیز در این مراسم خدمات سپاه در حوزه‌های مختلف را شایسته تقدیر دانست و گفت: سپاه و بسیج نقش مهمی در رفع مشکلات و توسعه شهرستان بهاباد داشته اند.

حجت الاسلام علی اکبر ابراهیمی بشکانی با بیان اینکه بسیج شجره طیبه است، گفت: جامعه بدون تفکر بسیج و بسیجی و اتحاد و همدلی رو به توسعه حرکت نمی‌کند.

وی با بیان اینکه ترویج و نهادینه کردن فرهنگ بسیجی و حرکت در همین مسیر تنها راهکار حفظ انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر همین تفکر بسیج و حرکت وحدت‌آفرین بسییج توانستند بلوک غرب و شرق را به زانو درآورند و طعم تلخ‌ترین شکست را به آنان چشاندند.

کد مطلب 5937347

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