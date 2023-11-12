به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور فرمانده سپاه الغدیر، فرماندار بهاباد و امام جمعه این شهر، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت و بسیجیان شهرستان بهاباد برگزار شد، از خدمات سرگرد پاسدار محمدرضا قاسمی بهابادی تقدیر و سرهنگ پاسدار حمیدرضا فرهمند به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج بهاباد معرفی شد.

بسیج و سپاه دو بازوی توانمند اسلام و ولایت فقیه هستند

فرماندار بهاباد در این مراسم اظهار داشت: سپاه و بسیج خدمتگزار مردم و ملت هستند و در سخت‌ترین شرایط به یاری و کمک مردم در میدان حاضر می‌شوند و به آنها کمک می‌کنند.

علیرضا تیموری به نقش بسیج و سپاه در حفظ و حراست از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: بسیجیان همواره تبعیت از ولی امر مسلمین را سرمشق خود قرار داده اند و با بصیرت کامل و به موقع عمل می‌کنند.

فرماندار بهاباد با بیان اینکه بسیج و سپاه دو بازوی توانمند اسلام و ولایت فقیه هستند، گفت: حضور این دو عنصر هر جا که انقلاب دچار مشکل باشد و با آفت‌ها روبرو شده، مؤثر بوده است.

جامعه بدون تفکر بسیج و بسیجی به سمت توسعه حرکت نمی‌کند

امام جمعه بهاباد نیز در این مراسم خدمات سپاه در حوزه‌های مختلف را شایسته تقدیر دانست و گفت: سپاه و بسیج نقش مهمی در رفع مشکلات و توسعه شهرستان بهاباد داشته اند.

حجت الاسلام علی اکبر ابراهیمی بشکانی با بیان اینکه بسیج شجره طیبه است، گفت: جامعه بدون تفکر بسیج و بسیجی و اتحاد و همدلی رو به توسعه حرکت نمی‌کند.

وی با بیان اینکه ترویج و نهادینه کردن فرهنگ بسیجی و حرکت در همین مسیر تنها راهکار حفظ انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر همین تفکر بسیج و حرکت وحدت‌آفرین بسییج توانستند بلوک غرب و شرق را به زانو درآورند و طعم تلخ‌ترین شکست را به آنان چشاندند.