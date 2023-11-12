عملیات طوفان الاقصی هیمنه استکبار جهانی را درهم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و ۱۵۶ شهید شهرستان بهاباد و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه اظهار کرد: عملیات طوفان الاقصی هیمنه استکبار جهانی را فروریخت و درهم شکست.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در روزهای اخیر گفت: به لطف الهی و به برکت خون ریخته شده مظلومان فلسطینی، به زودی رژیم منحوس صهیونیستی به دست جبهه مقاومت، حزب الله و جامعه اسلامی نابود خواهد شد و این وعده خداوند است که محقق خواهد شد و به زودی ما در قدس نماز خواهیم خواند.

فرمانده سپاه الغدیر ادامه داد: در هشت سال دفاع مقدس، خیلی‌ها می گفتند مگر امکان دارد جمهوری اسلامی ایران با دست خالی در اوج محرومیت و مظلومیت بتواند در مقابل ابرقدرتهای شرق و غرب بایستد، افزود: ملت ایران در مدت هشت سال دفاع مقدس با مقاومت و ایستادگی و روحیه خودباوری و تبعیت از فرامین امام انقلاب توانست در مقابل این دشمنان دندان مسلح مقاومت وایستادگی کند تا پیروز شود.

وی ادامه داد: رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی در طول عمر نکبت بار خود به دفعات چهره خبیث و حیوانی خود را به جهانیان نشان داده و ثابت کرده که در راه سلطه جویی از هیچ جنایتی فروگذار نخواهد کرد.

زارع کمالی تصریح کرد: رزمندگان جبهه مقاومت و حماس برای عملیات طوفان الاقصی از روحیه مردم نظام جمهوری اسلامی ایران الگو گرفتند.

وی‌ تاکید کرد: امروز وقتی می‌بینیم در غزه با تمامی فشارها و نبود امکانات و حملات مستمر و بمباران شدید و به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان باز رزمندگان و مردم فلسطین دلاورانه ایستاده‌اند و در مقابل دشمن اسرائیلی مقاومت می کنند، قدرت ایمان به خدا و دین مبین اسلام را با تمام وجود احساس می کنیم.

در این مراسم از تلاش‌های سرگرد محمدرضا قاسمی بهابادی تقدیر و سرهنگ حمیدرضا فرهمند به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج بهاباد معرفی شد.