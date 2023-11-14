به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، محورهای این رویداد شامل «پرورش و فرآوری حشرات مفید (میلورم،مگس، سرباز،جیرجیرک و ..)»، «امنیت غذایی و اقتصاد چرخشی»، «تفکیک پسماندهای شهری، کشاورزی و صنفی»، «کشت و فرآوری میکروارگانیسم‌ها (جلبک، مخمر و باکتری های مفید و...)» و «تبلیغات، برندینگ و روش‌های نوین در فروش و صادرات در حوزه اقتصاد چرخشی» می‌شود.

بر همین اساس معاونت علمی از همه پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان‌ که‌ در این زمینه‌ها، صاحب نظر و ایده هستند، دعوت می کند تا در این رویداد شرکت کنند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه مشارکت در نخستین رویداد اقتصاد چرخشی با رویکرد صنایع غذایی که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌شود می‌توانند با شماره ۰۹۹۶۰۰۶۳۱۶۴ تماس بگیرند.