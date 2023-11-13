۱۳۷۷ مددجوی زندانی در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای شرکت کردند

رحیم یونسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع مهارت‌آموزی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل از ابتدای سال اقدام به اجرای ۲ دوره آموزشی در رشته‌های تکثیر و پرورش گیاهان آپارتمانی و مانتودوزی کرده تا از خانواده‌های آسیب‌دیده و در معرض آسیب استان حمایت کند.

وی تعداد آموزش‌دیدگان زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنها را ۸۰ نفر برشمرد و تصریح کرد: در سکونت‌های غیررسمی مناطق کمتر برخوردار بازآفرینی شهری ۱۸۹ نفر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفتند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل گفت: یک‌هزار و ۳۷۷ نفر از مددجویان اداره زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای شرکت کردند.

یونسی برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آشنایی با مضرات مواد مخدر برای کارآموزان و جامعه هدف آموزش‌های مهارتی را از دیگر اقدامات این اداره کل در این حوزه عنوان کرد.