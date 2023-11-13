صعود تیم منتخب کوهنوردی سپاه البرز به قله پورا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب کوهنوردی سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام استان البرز به مناسبت سالگرد شهادت سرتیپ پاسدار حاج حسن تهرانی مقدم قله پورا به ارتفاع ۲ هزار و ۹۰۰ متر را پیمودند.

این صعود در استان البرز هماهنگ با حضور تیم‌های منتخب سپاه‌های استانی در کل کشور همراه بود.

لازم به ذکر است این کوه پیمایی در راستای گرامیداشت یاد و خاطره سردار تهرانی مقدم که رئیس هیئت کوهنوردی سپاه بود، در سالگرد شهادت ایشان انجام شد

گفتنی است کوه پورا در ۱۵ کیلومتر جاده چالوس قرار گرفته است. یال جنوبی کوه پورا در روستای کندر و یال شمالی در روستاهای ابهرک و ارنگه قرار گرفته است.