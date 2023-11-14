به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه چین، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز سه شنبه اعلام کرد که پکن حمله به ساختمان آنروا در نوار غزه را محکوم می‌ کند.

بر اساس اعلام وبگاه وزارت خارجه چین، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در این ارتباط اضافه کرد: ما از حمله به مهمانخانه کارکنان سازمان ملل در جنوب غزه (ساختمان آنروا) شوکه شده و شدیدا این اقدام را محکوم می کنیم.

«مائو نینگ» ادامه داد: ما برای کارکنان سازمان ملل که در این دور از درگیری ها کشته شدند ابراز ناراحتی می کنیم. خشونت؛ امنیت واقعی را به ارمغان نمی آورد. استفاده از زور باعث ایجاد صلح پایدار نخواهد شد. ایمنی کارکنان سازمان ملل باید به طور موثر محافظت شود.

وی در این خصوص اضافه کرد: چین از طرف‌های مرتبط می‌ خواهد خونسرد بوده و حداکثر خویشتنداری را به کار گیرند، قوانین بین‌ المللی را رعایت کنند، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در ۲۷ اکتبر تصویب شد را به طور جدی اجرا کنند، جنگ را فوراً متوقف کنند و از یک فاجعه انسانی در مقیاس بزرگتر جلوگیری کنند.

این در حالیست که این مقام وزارت خارجه چین دیروز هم در این خصوص گفته بود: درگیری میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل همچنان توجه جهان را به خود جلب کرده است. چین در کنار برابری و عدالت ایستاده است. ما در تماس نزدیک با طرف های مربوطه بوده ایم و متعهد به کاهش تنش و حفاظت از غیرنظامیان بوده ایم. ما امیدواریم که ایالات متحده موضعی عینی و عادلانه داشته باشد و نقش سازنده ای در توقف درگیری ایفا کند.