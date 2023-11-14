۶۰ درصد مطب پزشکان زنجانی امحای اصولی پسماند ندارند

محمدرضا یافتیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۱ نحوه جمع‌آوری پسماندهای بیمارستانی، مطب‌ها، کیلینیک‌ها، پاراکیلینیک‌ها و مطب‌های دندانپزشکی مورد رصد قرار گرفتند و شواهد نشان می‌داد جمع‌آوری پسماند وضعیت مناسبی نداشت.

وی ادامه داد: بر همین اساس در نخستین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان این موضوع مطرح و از دانشگاه علوم پزشکی خواسته شد که با جدیدت بیشتری این موضوع را دنبال کند؛ چراکه پسماندهای بیمارستانی ممکن است عفونی باشد و موجب انتشار آلودگی در جامعه و به خطر افتادن سلامت پاکبان‌ها و سایر افراد شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۰ درصد دندان پزشکی با مراکز امحای پسماندهای پزشکی قرارداد داشتند، ابراز کرد: با تلاش‌های صورت گرفته در حال حاضر این رقم به ۷۴ درصد رسیده است.

وی مجموع مطب‌های دارای قرارداد با مراکز امحای پسماند در سال ۱۴۰۱ را ۹۴ مورد برشمرد و گفت: در ۶ ماهه اول امسال این میزان با افزایش ۶۷ درصدی به ۶۵۷ مطب رسیده است.

یافتیان با اشاره به اینکه مجموعه علوم پزشکی دو بار در هفته از حوزه‌های پزشکی و درمانی بازدید می‌کند، تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۳۲۲ بازدید انجام شده و در سه ماهه دوم امسال ۲۳۹ مطب اخطار دریافت کردند و تعدادی نیز به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی کمبود مراکز امحای پسماندهای بیمارستانی را یکی از چالش‌های استان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر فقط یک مرکز امحای پسماندهای پزشکی داریم و دو درخواست دیگر نیز در این بخش مطرح و اقدامات فرهنگی از سوی علوم پزشکی برای پایبندی پزشکان به تعهدات حقوقی و اجتماعی نیز انجام شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اینکه همه درمانگاه‌های عمومی و خصوصی شهر زنجان پسماندهای خود را به مراکز امحای مربوطه تحویل می‌دهند، افزود: همه ۱۵ آزمایشگاه تشخیص طبی، ۳ مرکز جراحی محدود و ۱۸ کلینیک داندان پزشکی موجود در شهر زنجان با مراکز امحای پسماند پزشکی قرارداد دارند.

وی با بیان اینکه ۱۵۷ مطب عمومی و خصوصی معادل ۴۰ درصد مطب‌های زنجان با مراکز امحای پسماند قرارداد دارند، خاطرنشان کرد: تأکید کارگروه پسماند این است که سایر مطب‌ها نیز ملزم به عقد قرارداد شوند؛ چراکه این پسماندها می‌تواند منشأ آلودگی باشد.

یافتیان میزان پوشش مجموع مطب‌های عمومی و دندانپزشکی زنجان برای امحای اصولی پسماند را ۷۴ درصد خواند و گفت: در شهر ابهر نیز ۱۳۳ مطب و مؤسسه درمانی وجود دارد که ۸۱ مورد آن معادل ۶۱ درصد زیرپوشش جمع‌آوری بهداشتی پسماند قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در شهر سلطانیه پوشش ۱۰۰ درصدی امحای پسماند پزشکی ایجاد شده و مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: در شهر خرمدره نیز از ۴۸ مرکز درمانی، ۳۱ مرکز معادل ۶۵ درصد جمع‌آوری اصولی پسماند انجام می‌شود.