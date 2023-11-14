هلاکت و مجروحیت تعداد دیگری از نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت ۲ نظامی صهیونیست دیگر در حمله زمینی به نوار غزه اذعان کرد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این ۲ نظامی متجاوز در درگیری‌های شب گذشته شمال نوار غزه به هلاکت رسیده‌اند. در این درگیری‌ها همچنین ۴ نظامی صهیونیست دیگر زخمی شده‌اند.

این در حالی است که فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی و مقامات سیاسی این رژیم با ارائه هرگونه آمار شفاف و دقیق از تعداد عناصر به هلاکت رسیده از آغاز عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر تاکنون کاملاً مخالف هستند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اذعان کرد که در جریان حمله موشکی علیه منطقه نطوعا واقع در نزدیکی مرزهای مشترک با لبنان ۲ نظامی صهیونیست به شدت زخمی شده‌اند.

لازم به ذکر است که نبرد جانانه نیروهای مقاومت فلسطین با عناصر متجاوز در محورهای مختلف نوار غزه ادامه دارد به طوری که سرایا القدس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که عناصر ارتش رژیم صهیونیستی را که قصد نفوذ به شمال غرب غزه را داشتند با شلیک خمپاره هدف قرار داده است.

فلسطین الیوم نیز گزارش داد که نیروهای مقاومت فلسطین به صورت گسترده‌ای با عناصر متجاوز در چند محور شهر غزه درگیر شده و موفق شده‌اند دستاوردهای میدانی قابل توجهی را محقق سازند.