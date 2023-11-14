به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از یک مسئول صهیونیست مدعی شد: تل آویو و حماس در حال نزدیک شدن به یک توافق مبنی بر آتش بس موقت در نوار غزه به مدت ۵ روز و تبادل ده‌ها اسیر هستند.

این مسئول صهیونیست ادعا کرد: توافق اولیه بر آزادسازی زنان و کودکان اسرائیلی طی چند گروه همزمان با آزادسازی زنان و جوانان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل تاکید دارد.

هنوز واکنش رسمی از سوی نهادها و گروه‌های فلسطینی به این ادعای مطرح شده در خصوص آتش بس موقت در نوار غزه منتشر نشده است.

پیش از این نیز مذاکراتی با طرف‌های میانجی‌گر در خصوص آتش بس در غزه و یا تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های فلسطینی صورت گرفته بود که تاکنون نتیجه نداده است.