۲۵ هزار هکتار زمین برای پرورش میگو در هرمزگان واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا نصیری بیان داشت: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۷۶ هکتار از زمین‌های واگذار شده، در حال بهره‌برداری بوده و ۱۴ هزار و ۸۳۹ هکتار زمین نیز درحال احداث است.

وی بیان کرد: همچنین برای هشت هزار و ۲۵۶ هکتار از زمین‌های پرورش میگو در هرمزگان موافقت اصولی از سوی سازمان نظام مهندسی صادر شده، ۱۳ هزار و ۹۷۸ هکتار زمین در اختیار شرکت شهرک‌های کشاوورزی قرارگرفته و ۲ هزار و ۸۳۸ هکتار زمین نیز در اختیار سازمان نظام مهندسی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان ادامه داد: بیش از ۴۰ موافقت اصولی تکثیر میگو نیز تاکنون مجوز آن صادر شده است که ۲۵ واحد با ظرفیت عملیاتی چهارهزار و ۷۰۰ میلیون قطعه در حال بهره‌برداری و ۲۲ واحد نیز با ظرفیت عملیاتی پنج‌هزار و ۶۰۰ قطعه در حال احداث است.

گفتنی است؛ در استان هرمزگان از ابتدای فصل صید میگو امسال تاکنون افزون‌بر ۷۵۰ تن میگو صید شده است که این میزان صید بیانگر رشد ۵۰ درصدی صید میگوی این استان نسبت به سال گذشته است.

حدود ۲ هزار و ۵۰۰ صیاد با بیش از ۱۶۰ فروند شناور لنج میگوگیر هرمزگان در فصل صید میگوی امسال مشارکت دارند که براساس برآوردهای پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان پیش بینی می‌شود میزان صید امسال افزون بر یکهزارو ۵۰ تُن باشد.

در فصل صید میگو استان هرمزگان تنها شناورهای کلاس لنج صیادی میگو گیر مجاز به فعالیت صید میگو هستند که بیش از ۱۶۰ فروند شناور لنج میگو گیر در فصل صید میگوی هرمزگان فعال هستند.

استان هرمزگان با ۱۹ بندر صیادی و صید سالانه حدود ۳۲۰ هزار تن انواع آبزی، ۳۰ درصد بنادر صیادی و یک چهارم تولیدات شیلاتی کشور را به خود اختصاص داده است.

پرورش میگو و همچنین برق رسانی به مزارع پرورش میگو جزو طرح‌های پیشران و تحول‌آفرین است که طبق دستور استاندار هرمزگان باید در سفر آینده رئیس جمهور به این استان بخش قابل توجهی از این طرح‌ها آماده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.